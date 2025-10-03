「おとめ座」さんに幸運を運んでくれる“ラッキーパーソン”の特徴！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「ラッキーパーソン」について解説します。
恩師運には、恵まれています。
尊敬できて、指示が分かりやすく、あなたの才能やセンス、得意分野を伸ばしてくれる人物に出会えるでしょう。いつか先生のようになりたいと明確な目標を持てて、大きく成長することに。
【よくある症状】
組織の仕組みの中に絡めとられやすいでしょう。
上下関係の厳しさから、遠慮や忖度（そんたく）が生まれ、自分の実力を出せずに終わってしまうこともしばしば。また、派閥争いなどは、生理的に無理。政治力で押し負けることも。
【おとめ座さんのキーパーソン】
1：異業種
2：自由人
3：弟子
習ったことを習ったように次世代に伝えるのは、得意でしょう。
でも、それがかなわなかった時に、自ら道を切り開く強さが求められます。視野を広げて、新しい指針を求めなくては！ また、後進を育てることで成長します。
【処方箋】
・道を外れる勇気
正統派ですから、理想は、本流を受け継ぐ人になることでしょう。
でも、すでに触れたように、駆け引きは得意ではないはず。実力があなたよりも下でも世渡り上手な人にポジションを奪われることは、よくあるパターンといえます。
不遇な環境、扱いに甘んじて、トップダウンの流れの中に身を置くのも1つの生き方ですが、上層部を尊敬できないなら、心を削られるだけ。独立して、自分の流派を作って。異業種の成功者のノウハウが役立ちます。
・受け継ぐシステム
教える側、導く側に回りましょう。
一生勉強、修行という気持ちが強いため、「自分なんて」と謙遜してチャンスをふいにしやすいのですが、今のあなたが持っている知識、経験もまた、誰かの役に立つのです。隠れキーパーソンは、あなたを頼りにしてくれる人でしょう。
いろいろ伝授していくうちに、同じ視点、考え、発想を持った人材に育って、共闘できる仲間になるはず。すそ野を広げていきましょう。もっと生きやすくなることに。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
