「しし座」さんに幸運を運んでくれる“ラッキーパーソン”の特徴！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「ラッキーパーソン」について解説します。
しし座さん（7月23日〜8月22日生まれ）の幸せのカルテあなたのキーパーソンは、「英雄」です。
死して名を残したい願望は、しし座さんに標準装備されています。
時代を変える偉人、唯一無二の絶対君主、革命のヒーローなど、時代と結びついた絶対的な存在になりたいのです。「私だって」「俺だって」と思っています。
マニアな知識を深めることになりそう。
ある時代、ある転換期に関して、まるでその時代を生きていたかのような見解を持ちます。尊敬する人物を目指して、自分も同じように生きてみたいと憧れを育てていくことに。
【しし座さんのキーパーソン】
1：カリスマ
2：成功者
3：陰の協力者
現実主義者なため、強いリスペクトを抱きながらも、批判的な視点も忘れずにいるはず。
功績は素晴らしいけれど、人格に難があるなど、全肯定はできないのです。それが、そのまま、自分の存在価値も揺るがすことに。
【処方箋】
・いいとこ取りでいく
顔は嫌いだけど、やっていることは素晴らしいなど、長所を認める習慣をつけましょう。
いいと思った部分に関しては、ケチをつけないように気を付けて。すると、ノイズが消えて、ノウハウだけが浮き彫りになってきます。あなたにとって必要なのは、「成功のイメージ」ではなく、具体的な対処法だけ。
偉人たちの名言集なども、意識を高めていくのに役立つはず。「すごい」の後に、「自分ならどうするだろう」と連想するクセをつけて。
・右腕を探す
素晴らしい成果を収めた人の陰には、その人物のために尽くした陰の功労者がいるものです。
いわゆるナンバー2、必要があれば、あなたの代行をお願いできるよき仲間を探しましょう。1人でできることには限界があり、それを大きく発展させるためには、別の人物の存在が不可欠になるからです。
自分にないものを持っている人、また、あなたをやる気にさせてくれる応援者とのつながりを大事に育てて。得難いキーパーソンになるはず。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)