『SPY×FAMILY』原作者・遠藤達哉が人生初のUSJを満喫！ 「先生インパレポキター！」「サイン探してみる」とファン歓喜
『SPY×FAMILY』の原作者・遠藤達哉が、10月2日（木）に自身のXを更新。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪れた様子を公開した。
■アーニャがサインを代筆？
現在ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、スペシャル・イベント「ユニバーサル・クールジャパン」の10周年を記念したイベント「ユニバーサル・クールジャパン 2025」を開催しており、7月1日（火）〜2026年1月4日（日）まで、アニメ『SPY×FAMILY』とコラボレーションしたアトラクションなどを展開している。
今回ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを人生初訪問したという遠藤は、3枚の写真を投稿。「スーパー・ニンテンドー・ワールド」のエリア前で撮影された1枚やコラボアトラクションの世界観を表現したフォトスポットなどが収められた写真にはアーニャのイラストが添えられている。
実際にコラボアトラクションを体験した遠藤は「SPY×FAMILYコラボのライドを体験させていただきましたが、アーニャたちの動きがずっと可愛かったし疾走感もすごくて、とっても楽しかったです。たくさん監修して作っていただいたので、皆さまにも楽しんでもらえたら嬉しいなーと思います」と感想を吐露。「あ、コラボフードもすごく美味しかったです」と大満喫した様子だった。
また、この日パーク内のどこかにサインを描いた遠藤は「あと僭越ながらちょこっとサインも描かせていただいたので、もしよければ探してみてください」とアピールしつつ、まるでアーニャがサインを描いているようなイラストを添えたポスターの写真をアップした。
この投稿を見たファンからは、「先生インパレポキター！」「サイン探してみる」「アーニャが代筆してる感じが可愛い」「行きたすぎる」「これからユニバ行くんだけどサイン見れる？ まじ？」など喜ぶ声が寄せられている。
