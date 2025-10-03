川崎ご当地グルメ「ニュータンタンメン」をおうちで再現してみた！ 韓国唐辛子をたっぷり使って“めちゃ辛”にする本気のレシピを紹介

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『川崎ニュータンタンメン【ナースロボ】』という物体Ｂさんの動画です。

川崎ご当地グルメ「ニュータンタンメン」を自宅で再現したとの動画が投稿されています。投稿者は辛さにとことん強い物体Ｂさん。「めちゃ辛」の再現に挑戦します。

まず、実際に川崎まで足を運び、本場のニュータンタンメンを食べてきました。その体験をもとに、家庭での再現にチャレンジしていきます。

最初にニンニクを粗みじん切りにし、ごま油で炒めます。そこに粗挽き韓国唐辛子を大さじ3杯とたっぷり投入します。

次に豚ひき肉を加えて軽く炒め、お湯を加えます。沸騰してきたら創味シャンタンと醤油を加えます。また、お店で食べたときにうまみ調味料の味わいを強く感じたとのことで、多めに入れていきます。

味見をして味を調えたら、麺をゆで始めます。おすすめはつけ麺用の生麺です。麺のゆであがりに合わせて、スープを卵でとじます。箸でスープを回転させながら、少しずつ卵を垂らします。

茹であがった麺にスープをかければ、ニュータンタンメンの完成です。食べてみた感想は「だいたいこんな感じだったんじゃないでしょうか」と上々の自己評価。ニュアンスはかなり近く、辛さもお店で食べた「めちゃ辛」とだいたい同じくらいにできたそうです。唐辛子の量をどれくらいにすればお店の基準に合うのかのアドバイスも登場します。

「少し卵が多かったかも」との反省点はありましたが、逆にその卵がごはんにとても合うとの発見がありました。ラーメンを食べつつ、ライスにスープをかけてどんどんかき込んでいきます。

料理のレシピ解説でありながら、随所にユーモラスな語り口が挟まれており、コメントしがいがある動画となっています。もっと詳しいレシピを知りたい方は、ぜひ視聴してみてください。

視聴者コメント

ああ美味そうやわこれ

自分で再現できるのすごい

美味しそう！久々にまた食べに行こうかな

さすが辛味特化型だw精度が違うww

見てるだけで汗が止まらん…！

文／高橋ホイコ