篠崎こころ（PPエンタープライズ公式サイトより）

　コスプレイヤー篠崎こころが2日、自身のXを更新。超ミニスカ＆金髪ショートの写真を投稿し、ネット上で「みっ！見えてるよ〜」「デートしたわ俺」などと話題となっている。

【写真】見えてるよ！パンチラ＆超ミニスカ姿の篠崎こころ

　「＃金髪ショート党」と題して「デートって言うのかな」と写真を投稿。公園にあるボードに乗りデート感ある一枚になっている。

　また、金髪ショートでミニスカからはパンチラも。これにネット上では「いつみても、制服のこころちゃん無敵」「ふぁ！妄想でしかみたことないやつや！可愛すぎる」「これくらいのチラ見えが丁度いい」「それに、目線がずるすぎますって…直視できません」などファンより興奮の声があがっている。

　バツグンの美貌とスタイル、そしてあふれ出てしまう多数の才能で、さまざまなジャンルで活躍する篠崎。ラジオやバラエティー番組にも出演し、身長152・B80・W57・H82センチのプロポーションを生かしてグラビアでも人気を集めている。