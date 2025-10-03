篠崎こころ、パンチラな超ミニスカに衝撃「直視できません」「これくらいのチラ見えが丁度いい」
コスプレイヤー篠崎こころが2日、自身のXを更新。超ミニスカ＆金髪ショートの写真を投稿し、ネット上で「みっ！見えてるよ〜」「デートしたわ俺」などと話題となっている。
「＃金髪ショート党」と題して「デートって言うのかな」と写真を投稿。公園にあるボードに乗りデート感ある一枚になっている。
また、金髪ショートでミニスカからはパンチラも。これにネット上では「いつみても、制服のこころちゃん無敵」「ふぁ！妄想でしかみたことないやつや！可愛すぎる」「これくらいのチラ見えが丁度いい」「それに、目線がずるすぎますって…直視できません」などファンより興奮の声があがっている。
バツグンの美貌とスタイル、そしてあふれ出てしまう多数の才能で、さまざまなジャンルで活躍する篠崎。ラジオやバラエティー番組にも出演し、身長152・B80・W57・H82センチのプロポーションを生かしてグラビアでも人気を集めている。
【写真】見えてるよ！パンチラ＆超ミニスカ姿の篠崎こころ
