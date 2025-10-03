山崎賢人、企画段階から参加のカレンダー発売決定 ユーモアかつ洗練された表紙＆特典カット公開
俳優の山崎賢人（※崎＝たつざき／31）が、『山崎賢人カレンダー2026』（SDP）を12月9日に発売することを発表した。それに合わせ、表紙、限定表紙、購入者限定の特典カットが公開された。
【FC限定表紙】壮大な世界観！オールホワイトコーデでスタイル際立つ山崎賢人
本作は、企画段階から山崎が打ち合わせに参加し、俳優としての表現力とクリエイティブな才能が凝縮された1冊となっている。カレンダーは全ページ異なる世界観で構成され、山崎が自ら並べたポラロイドカットや遊び心あふれるユニークな演出も収録されており、お気に入りのページをカスタマイズしながら日常を彩るインテリアとしても楽しめる。
通常版とファンクラブ限定版の表紙2種はユーモアにあふれ、山崎の俳優としての表現力とクリエイティブな感性を最大限に引き出した印象的なカット。シンプルながらも力強い存在感を放ち、まるでアート作品のように部屋に飾りたくなるデザインに仕上がっている。FC限定版表紙には直筆のイラストも描かれており、オリジナリティあふれるページごとに異なる世界観のビジュアルが楽しめる。
購入者限定特典は、オリジナル証明写真風フォト（FC限定）とオリジナルミニカレンダーカードとなる。
