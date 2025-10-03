和田アキ子「誰に言うてんねん！」 『ラヴィット！』田村真子アナ“代打”MCで登場 峰竜太に交代提案でスタジオ爆笑
TBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）では、9月29日からの1週間、田村真子アナが夏休みであることを受け、日替わりアシスタントが登場。10月3日は歌手の和田アキ子が登場した。
【表紙カット】かわいらしい休日グラビアを披露した田村真子アナ
オープニングでは、赤いジャケット姿で麒麟・川島明の隣に立ち「和田アキ子でございます」と頭を下げてあいさつ。出演のきっかけは、自身が司会を務める『アッコにおまかせ！』の番宣だったといい「『いいやん、出してもらお』言うて、普通に軽く考えてたの。何時？って聞いたら『アッコさん、3時半か4時に起きてください』って言われて、何やねんそれって」と、朝番組出演ならではの早起き指示に驚いたことを明かした。
また、番組開始時刻を知らなかったとぶっちゃけ、「悪いけど見てないのよ」と率直に語る場面も。続けてスタッフとのやりとりについても「『すみません。アナウンサー（田村真子）がいつもの方がお休みで。代わりにやってください』って。誰に言うてんねん！そんなん早めに言うてくれないと」とジョークを飛ばして笑わせた。
番組には『アッコにおまかせ！』で共演する俳優・峰竜太も登場。和田は「MC峰くんに変わった方がいいね」と話すと、出演者から「早い」との声が。これに和田は「ちゃんとしたことは峰くんの方がうまいもん」と突然の交代宣言でスタジオを沸かせ、川島が「アッコさんアウト、峰インでお届けします」と笑わせていた。
【表紙カット】かわいらしい休日グラビアを披露した田村真子アナ
オープニングでは、赤いジャケット姿で麒麟・川島明の隣に立ち「和田アキ子でございます」と頭を下げてあいさつ。出演のきっかけは、自身が司会を務める『アッコにおまかせ！』の番宣だったといい「『いいやん、出してもらお』言うて、普通に軽く考えてたの。何時？って聞いたら『アッコさん、3時半か4時に起きてください』って言われて、何やねんそれって」と、朝番組出演ならではの早起き指示に驚いたことを明かした。
番組には『アッコにおまかせ！』で共演する俳優・峰竜太も登場。和田は「MC峰くんに変わった方がいいね」と話すと、出演者から「早い」との声が。これに和田は「ちゃんとしたことは峰くんの方がうまいもん」と突然の交代宣言でスタジオを沸かせ、川島が「アッコさんアウト、峰インでお届けします」と笑わせていた。