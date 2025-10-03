お笑いタレントのいとうあさこ（55）が2日放送のパーソナリティーを務めるNHKラジオ第1「あさこ・佳代子の大人なラジオ女子会」（木曜後9・05）に出演。人間ドックの結果で一番にチェックする項目を明かす場面があった。

この日のゲストは声優の茅野愛衣。茅野が酒好きだというトークで盛り上がり、それでも人間ドックの肝臓の数値には問題なかったという話から、自身も酒好きだといういとうは「そこでかいよね。人間ドックで肝臓の数値は。いの一番に見るもんね」と同調し「全然平気」と打ち明けた。

お笑いタレントの大久保佳代子は「昔飲んでたさ、年上の先輩方がさ、久々に会った時に、どうしたんですかって言うと、ちょっと病気しちゃって…って言うと、なんか凄いショックなんだよね」と続け、いとうも「あんな飲んでたのに。しんどくなっちゃったんだとか。やめてんだとか、飲めないんだみたいな方はいらっしゃるもんね」としみじみと話した。

大久保は「健康第一でいきましょうよ」と言い、いとうは「確かにね。じゃないと飲み続けらんないから」とまとめていた。