【中継】「今夜が勝負」総裁選カギは“麻生詣で”小泉氏直談判も…決選投票の行方「当日決める」三つ巴の混戦あすの投票締め切りまで

総裁選の最新情勢について、国会記者会館からフジテレビ政治部・瀬島隆太郎記者が中継でお伝えします。

最終盤情勢は三つ巴の混戦となっていて、ある陣営からは「決選投票で誰を支持するかは当日決めることになる」との声が上がっています。

トップ争いは小泉氏が当初から優勢を保っていますが、大きな上乗せはなく防戦模様で、党員人気が高い高市氏、議員票で急伸する林氏が追う構図となっています。

議員票の争奪戦が大詰めを迎える中、カギとなっているのは態度を保留する党内唯一の派閥トップ・麻生最高顧問の動向で、特に決選投票での支持を取り付けようとするいわゆる「麻生詣で」が佳境を迎えています。

麻生氏は3日午前、高市陣営の幹部と事務所で面会しました。

この後は、小泉陣営の選対本部長を務める加藤財務相が、そして午後には小泉氏本人が、それぞれ直談判のため麻生氏を訪ねる予定です。

麻生氏は2日、岸田前首相と会談し、総裁選後の人事で挙党態勢を目指す考えで一致したものの、特に高市氏・小泉氏による決選投票となった場合に、両氏が行動を一致させるかは全く見通せていません。

ある関係者は「今夜が勝負だ」としていて、国会議員票は4日の投票締め切りまで流動的な情勢が続きそうです。