パドレスは２日（日本時間３日）のカブスとのワイルドカードシリーズ第３戦に１―３で破れ、ポストシーズン敗退が決まった。先発のダルビッシュが２回途中を２失点で早々に降板。その後は６人のリリーフ陣が１失点で抑えて必死の継投を見せるも打線に決定打が出ず、９回のメリルのソロ本塁打だけに終わった。

落胆のロッカーでリームリーダーのマニー・マチャドが口を開いた。「これは私たちの望んできた結果ではない。１年間全力を尽くし、困難を乗り越え続けてきたが期待に応えられなかった。投手陣は素晴らしい仕事をしたが、攻撃面で力不足だった」と米メディア「ＴＨＥ ＣＷ」などを前に反省の弁を並べた。この日は４タコに終わり、３試合で１０打数１安打。役割を果たせず「僕自身もヒットを打てなかったし、自分のせいと思う。もっとうまくやるべきだった。彼らのために立ち上がることができなかった。援護できなくて…残念だ。責任を感じる。最悪だ」と肩を落とした。

また序盤で降板したダルビッシュについて「彼がチーム、組織のためにやってきたことを何年も見てきた。明らかに厳しい１年だった。どうしてもできないこともある。でも彼はそれをやり遂げる。尊敬の念を抱いているし、なぜ日本のメジャーでこれほど多くの勝利を収めているのかを直接見ることができる。彼はとんでもないゲーマーなんだ」とリスペクトを忘れなかった。