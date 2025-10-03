お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニアが３日、大阪・心斎橋の「ポール・スミス大阪店」を訪れ、バブアーとのコラボコレクション「Ｐａｕｌ Ｓｍｉｔｈ Ｌｏｖｅｓ Ｂａｒｂｏｕｒ」の記者発表会に出席。英アパレルブランド同士がマッチングしたジャケットを身につけ、独自のファッション観を披露した。

ワックス加工コットンのショート丈ジャケットを着込んだジュニアは「ようできてますわ。僕バイク乗るんですけど、風が入ってけえへんようになってる。めちゃくちゃ実用的」と機能性をたたえた。さらに「こんなシャレた裏地あります？」と野鳥がプリントされた裏地を「横山たかし・ひろし」ひろしのように見せつけた。

そして「結局ね『大人って何？』って言われたら裏地なんですよ」とファーストジョーク。「（服の）表を意識してるようじゃまだ２０代、３０代」と笑わせた。さらに「ポール・スミスを着ずに大人になるのはなかなか難しいでしょ」と５１歳の男性としての“あるある”も披露した。

以降はスポーツ報知の単独取材に応じた。「ポール・スミスを一着も持ってない４０代、５０代の男性を探す方が難しい」と改めて述べ、同じ１９７４年生まれの記者をうなずかせた。そして「もしかしたら（心斎橋筋）２丁目劇場という大阪（の劇場）でやらせていただいた時に、ファンの方からいただいた（プレゼントの）中にポース・スミスが非常に多くて。おなじみのロゴの派手な紙袋に、シャツとか入ってました」とブランドとの“初対面”を思い返していた。

５０歳以上の男性は、ヤンキー文化に憧れたクチも多い。だが改造制服の裏地に竜の刺しゅうを施すような中学生ではなかった。「（裏地に）思い入れもなかったですね。学生服をいじるみたいなことさえない学生時代でした。進学校なんで、そういう生徒がいない中学でした。友達もいませんでしたし。入学式に買った学生服のまま最後を迎えました。新品同様でした。着てないので」。京都府北部の進学校になじめず不登校となり、エスカレーター式に進学した高校を中退。兄の千原せいじに誘われて芸人の道へと進んだ。

それが今では、ファッションに一家言を持つトップコメディアンだ。「裏地は自分だけのものやし“どやっ！”じゃゃないおしゃれ。（表地を）前面に出してるようじゃ子供」とニヤリ。「歯医者さんに行って（ジャケットを）預けた時に『この人はほかのお客さんより丁寧に治療しようかな』と思わすのが裏地ですよ」と記者を大笑いさせた。

伝統のブランドは守旧と革新という相反する個性を持つ。芸人にもそれが必要か、という問いには強い熱量で以下のように答えた。

「我々はありがたいことに目の前にお客さんがいてはることが多い。笑い声で自然とアップデートさせてもらえるのかなと思いますね。笑い声が少ないと『変えるべきところがあるのかな』と（思いながら）日々やってます。お客さんのおかげで、知らず知らず頭で考えるより肌で（感じて）やらしていただいてる感じがあります」

２丁目時代は芸へのこだわり、厳しさから「ジャックナイフ」とも呼ばれていた。令和の今、芸人にとって一番大事なことは何か。

「やっぱり、ありきたりですけど『楽しむ』っていうこと。若いことはそこまで楽しめなかったんで。ホンマに目ぇつり上げて『笑かしたんねん』みたいにやってたんで。みんなで楽しんでやっていこうという感じですね」

実は現在、家族で沖縄旅行を“楽しんでいる”最中だとか。だが、前日に抜け出して大阪を訪れ、この日に那覇へトンボ返りするという。報道陣との雑談では、日本仏教協会顧問を辞任した兄・千原せいじにも触れ「毎月会うてますよ。元気にしてますよ」と明かしていた。