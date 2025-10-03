アジア株 香港株反落、週末を前に利益確定売り 中国と韓国は大型連休 アジア株 香港株反落、週末を前に利益確定売り 中国と韓国は大型連休

リンクをコピーする みんなの感想は？

アジア株 香港株反落、週末を前に利益確定売り 中国と韓国は大型連休



東京時間11:03現在

香港ハンセン指数 27102.12（-185.00 -0.68%）

中国上海総合指数 3882.78（休場）

台湾加権指数 26436.73（+58.34 +0.22%）

韓国総合株価指数 3549.21（休場）

豪ＡＳＸ２００指数 8975.40（+29.46 +0.33%）



アジア株はまちまち、週末を前に積極的な売買は手控えられている。中国市場は国慶節・中秋節のため8日まで休場。韓国市場は秋夕に伴い今日から大型連休入り、10日に取引を再開する。



米政府機関閉鎖の影響は今のところ限定的、格付け会社フィッチは政府閉鎖は米国の格付けに当面影響しないと指摘。米ADP雇用者数が予想外の減少となったことや、政府閉鎖による先行き不透明感からFRBが“保険 ”として10月に利下げを実施するとの見方が強いが、連邦職員の一時休職や経済統計発表が遅れることでFRBが政策判断できないため、利下げが遅れるとの予想するアナリストもいる。



香港株は反落、きのうは約4年ぶり高値をつけた。前日に大幅上昇した快手科技やJDドットコム、バイドゥ、レノボ、ネットイース、シャオミなどハイテク関連に利益確定売りが出ている。



きのうのアジア株は韓国主導でハイテク株が急騰した。米OpenAIの大規模AIインフラ構築事業「Stargateプロジェクト」に韓国サムスン電子とSKハイニックスが主要協力会社として参加することになった。

外部サイト