ハイヒール・モモコ、新婚の長男夫婦との“顔出し”家族ショット披露 来年の披露宴に向けた準備で「食事会をしました!!」
お笑いコンビ・ハイヒールのモモコ（61）が2日、自身のインスタグラムを更新。長男夫婦らと食事会をしたと明かし、“顔出し”家族ショットを披露した。
【写真】「食事会をしました!!」“新婚”長男夫婦らとの“顔出し”記念ショット披露のモモコ
モモコは、6月15日の投稿で「本日、長男仁一郎が入籍しました」と報告。お相手については「長年付き合っていた方」と紹介していた。
この日は「来年、披露宴をする長男夫婦 真夜中市場＋にヘアケア商品で、出演しているめみちゃんにヘアをお願いしたいという事で、食事会をしました!!」と伝え、長男夫婦、知人とテーブルを囲んだ記念の4ショットをアップ。
「ヘアやドレス、皆様お世話になります」とあいさつしつつ、「楽しみだねー」と長男夫婦のハレの日を思い、心弾ませていた。
