いじめに耐え続け、復讐のタイミングを狙っている人もいるようです。今回は、受験シーズンでいじめっ子に復讐した人の話をご紹介します。

勝手に自滅してくれてありがとう

「中学のとき、クラスメイトからいじめを受けていました。ずっと黙って耐えていたけれど、卒業までに仕返ししたくて。受験シーズンになり、いじめっ子が志望校に願書を提出したタイミングで『お前の志望校に電話して、今までやってきたこと全部暴露したから』『どんなに勉強しても受からないと思うよ』と言ってやりました。

いじめっ子は顔面蒼白になっていました。でもこれ、全部嘘なんですよね。いじめっ子はその嘘に動揺したのか、第一志望の高校に落ちたようです。勝手に自滅してくれてありがとう。ざまーみろって思いました」（体験者：10代男性・学生／回答時期：2025年8月）

▽ 進路に影響を及ぼす可能性があるとわかっていながら、どうしていじめなんてするのでしょうね……。残念ですが自業自得だと思います……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。