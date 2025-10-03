最古のクニマスの標本を期間限定展示 最後のクニマス漁師の姿も 秋田・仙北市
かつて田沢湖のみに生息していた淡水魚、クニマスを展示している仙北市の施設で、4日から秋の企画展が始まります。
現存する最も古い標本も展示されます。
仙北市にある、「田沢湖クニマス未来館」です。
かつて田沢湖にのみ生息していた淡水魚、クニマスを見ることができるほか、その歴史や生態に関する資料が展示されています。
昭和初期、農業用水や発電用の水を確保するため、国の事業として強い酸性の玉川の水が田沢湖に引き込まれました。
あすから始まる秋の企画展では、田沢湖の歴史のほか、最後のクニマス漁師の生きる姿について、新たに公開された資料から知ることができます。
東京大学で新たに確認された貴重な展示品もあります。
田沢湖クニマス未来館 大竹敦アドバイザー
「湖沼の研究っていう本に出てくるクニマスの写真があるんです。オスとメス、そのオスのモデルだろうと推定される個体、だから日本で一番古いクニマスの標本ということになります」
今年2月、東京大学で保存されていたクニマスの標本が、現存する最も古いクニマスの写真の個体と一致することが確認されました。
1909年に田沢湖で採集された個体で、100年以上の時を経て、“ふるさと”に帰ってきました。
県内ではここでしか見ることができない、期間限定の展示です。
田沢湖クニマス未来館 大竹敦アドバイザー
「環境を破壊して我々は自分たちの生活水準をアップしているのは日常のことなんだけれども、こういう貴重な魚も失った、当時としては仕方のない事情もあったんだけれども、それは現在の自分たちを考える、そして未来を考えた場合果たしてそれでいいのか。だれが悪いとかいう話ではなくて未来を考えた上で何がすべきなのかというのを（考える）手掛かりにしていってもらいたいですね」
田沢湖にまつわる歴史を学ぶことができる企画展は、来月末まで開かれています。