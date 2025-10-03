【拡大画像へ】

LINE Digital Frontierは、LINEヤフーと協力して運営する電子書籍販売サービス「ebookjapan」において、集英社コミック5,000作品以上を対象に、PayPay付与率の10％アップや50％オフクーポン配布などを実施する「集英社×ebookjapan 秋マン!!2025」を10月3日から10月28日まで開催する。同時に、合計190冊以上を対象とした無料・試読増量も実施する。

さらに「ebookjapan」公式Xアカウントでは、「集英社×ebookjapan 秋マン!!2025」の開催を記念して、抽選で「えらべるPay」3,000円分が当たるキャンペーンが実施される。

□キャンペーン特設ページ

「集英社×ebookjapan 秋マン!!2025」概要

PayPay付与率10％アップ

「ebookjapan」では該当日に対象作品をPayPayで購入すると、PayPayポイントの付与率が10％アップとなるキャンペーンを実施する。

開催期間：

【第1弾 少年マンガ】10月3日0時～23時59分

【第2弾 青年マンガ】10月17日0時～23時59分

【第3弾 女性マンガ／BLマンガ】10月24日0時～23時59分

50％オフ クーポンキャンペーン

「ebookjapan」では期間中、対象作品がクーポンで50％OFFとなるキャンペーンが実施される。

開催期間：

【第1弾 少年マンガ】10月4日0時～10月7日23時59分

【第2弾 青年マンガ】10月18日0時～10月21日23時59分

【第3弾 女性マンガ／BLマンガ】10月25日0時～10月28日23時59分

無料・試読増量

「ebookjapan」では期間中、対象作品が無料、試読増量となるキャンペーンが実施される。対象作品は特設ページで公開される。

開催期間：10月3日～11月6日23時59分

「ebookjapan」公式Xキャンペーン概要

「ebookjapan」公式Xアカウントをフォローし、該当ポストをリポストした人の中から抽選で30名に、「えらべるPay」3,000円分がその場で当たる。

開催期間：

【第1弾】 10月3日0時～10月7日23時59分

【第2弾】 10月17日0時～10月21日23時59分

【第3弾】 10月24日0時～10月28日23時59分

□「ebookjapan」公式Xアカウント