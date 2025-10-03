堀未央奈、年上モテ芸人との交際はあり!? 猛アプローチに「何事も可能性はゼロではない」

令和のあざと女王・森香澄が、さまざまな企画に体を張って挑戦していく番組『森香澄の全部嘘テレビ』。

10月1日（水）に放送された同番組では、ゲストの堀未央奈にさらば青春の光・東ブクロが猛アプローチする場面があった。

同番組は、タイトル通り“全部嘘”のはずが、見ているうちに「森香澄なら本当かも…」と思うような虚実入り混じった展開がやみつきになる番組だ。

今回の企画は「デート塾」第3弾。堀と付き合いたい東ブクロが、森から恋愛のイロハを学ぶことになった。

番組冒頭、東ブクロから「今日、僕と堀未央奈さん、付き合います」「この30分後付き合っています」と堂々の交際宣言が飛び出す。

【映像】さらば青春の光・東ブクロ＆堀未央奈、ビッグカップル誕生？堂々の交際宣言にスタジオ衝撃

これに堀は「怖い怖い怖い」「めっちゃ怖いです。何ですかこれ」と戸惑いを隠せない。

同じくゲストの3時のヒロイン・福田麻貴から「思い当たる節ありますか？」と尋ねられると、堀は「ないですし、騙されてる気分」と答えた。

しかし、東ブクロは「よう言うわ。なぁ、未央奈」と親密な様子で話しかけ、森は「なんかある？」と2人の関係を疑う。

一方、前回の放送で「実名告白ジェンガ」企画を行った際、堀がジェンガを倒してしまい、罰ゲームで東ブクロの好きなところを発表することになった。「手の甲がすごい綺麗」「自家用車持ってる」とべた褒めした堀だったが、これを東ブクロは好意と受け取ったようだ。

「罰ゲームでしたよね」と弁解する堀に、東ブクロは「でも、すらすら出てきた」と一歩も引かない。

そこで東ブクロが堀を落とすデートプランをプレゼンすることに。

福田が「もしかしたら30分後には付き合ってるかもしれない…」と切り出すと、堀は「可能性はありますね。何事も可能性はゼロではない」と意外にも乗り気な態度を見せた。

予想外の展開に東ブクロも「最後抱くで」とテンションを上げるが、福田から「そのつもりだったとしても言わないほうがいい」とつっこまれていた。