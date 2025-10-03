三度口にした「超える」、小倉幸成(法政大)が“恩師の準優勝”を上回るU-20W杯制覇へ決意
U-20日本代表MF小倉幸成(法政大)のU-20ワールドカップがいよいよ本格始動した。開幕直前にコンディションを落としていたが、グループリーグ第2節・チリ戦で途中出場。「次にスタメンで出るなら、途中から出た思いを最初からぶつけられる。デュエルや戦う気持ちは一番に出していきたい」と第3節・ニュージーランド戦に向けて意気込んだ。
途中出場となった第2節は開催国チリとの完全アウェー戦だった。4万人超えのチリサポーターによる怒号のような大歓声のなか、ベンチスタートの小倉も「外で見ていた感じはすごかった」と敵地戦を実感。だが、1-0で迎えた後半23分から出場すると「入ってしまえば気にせずにできた」。持ち前のタイトな守備で相手のカウンターを封印し、大歓声を黙らせた。
途中出場で完全アウェー戦に臨む難しさはあった。だが、それを上回る熱量で勝利に貢献。日本はグループリーグ突破を確定させた。試合後、小倉は日本のサポーターが掲げた“法政大学”のタスキを見つけて感謝。「すごくうれしかった」と笑顔を見せた。
U-20W杯の舞台は「ずっと目標にしてやってきた」。2023年夏に発足した船越優蔵監督体制のチームに参加したのは、大学入学直前の24年3月U-19日本代表ヨルダン遠征から。鹿島アントラーズユースで主将も務めた小倉にとって、意外にも初めての日の丸だった。
その後、24年9月にキルギスで行われたU20アジア杯予選、25年2月に中国で行われたU20アジア杯にも参加した。
小倉はU-20W杯までの道のりを歩みながら、チームにとって必要不可欠な存在にまで成長。U20アジア杯の初戦では国歌斉唱時に思わぬ緊張が襲い、前半の45分間で交代するという悔しさを味わった。しかしU-20W杯切符を懸けた同大会の準々決勝では起死回生の同点ミドルを沈める活躍も見せた。
辿り着いた世界の舞台に懸ける思いは強い。
「国を背負うというプレッシャーはある。だけど、そのプレッシャーをどう自分のマインドに持っていくか。このW杯でU-20のチームは最後。そこで緊張していたら試合にもならない。そこはもう本当に日本のために戦うという気持ちだけ」
夢の舞台で目指すは頂点だ。日本の最高成績は、U-20W杯の前身ワールドユース時代の99年大会準優勝。小倉は「綺麗ごとではない。優勝するからにはみんな本気。意地と意地のぶつかり合いになる」と意欲を燃やす。
それは恩師を超えるということでもある。99年の準優勝チームには、小倉が鹿島ユース時代にテクニカルアドバイザーとして指導を受けた元日本代表・小笠原満男氏も主力として参加。師が成し遂げられなかった優勝を果たすことは、小倉にとって本当の自信を得るための証となる。
記者から“恩師超え”を問われた小倉は三度、決意を固めた。まず一言、反射的に「超えたいですね」。今度は自身が口にした言葉の重大さを噛みしめながら、少し躊躇して「本当に……超えます」。そして、大きく息を吸い込んで力強く「超えます」。
史上初の快挙までの道のりはまだまだ遠い。決意の発言で自らを奮い立たせながら、小倉は世界の頂点まで一歩ずつ踏みしめていく構えだ。
(取材・文 石川祐介)
