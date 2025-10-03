ロケッツ新加入のドリアン・フィニー・スミスがシーズン開幕戦を欠場か

10月2日（現地時間1日、日付は以下同）。ヒューストン・ロケッツの新加入ドリアン・フィニー・スミスが、レギュラーシーズン開幕を欠場する見込みだと『AP』が報じた。

現在、ロケッツはトレーニングキャンプに臨んでいるのだが、2日のキャンプ後にイーメイ・ユドカHC（ヘッドコーチ）は22日のオクラホマシティ・サンダーとのレギュラーシーズン開幕戦に間に合うか聞かれた際に「いや、おそらく間に合わないだろう」と話していた。

キャリア9年目の昨シーズン。201センチ99キロのフォワードは、ブルックリン・ネッツとロサンゼルス・レイカーズで計63試合へ出場し、平均28.9分8.7得点3.9リバウンド1.4アシスト0.9スティールに3ポイントシュート成功率41.1パーセント（平均2.0本成功）をマーク。

3ポイントとディフェンスに秀でた“3&D”として知られる32歳のベテランは、今夏プレーヤーオプションを破棄して制限なしFA（フリーエージェント）になってロケッツへ移籍していた。

ただ、フィニー・スミスはここ数シーズンずっと足首のケガに悩まされていて、今年6月中旬に左足首の手術を受けると『ESPN』が報道。この手術によって、慢性的な足首のケガが解消され、痛みを感じることなくプレーできるようになることが見込めるものの、現時点では回復している最中のようだ。

もっとも、フィニー・スミスはコンタクトなしながらトレーニングキャンプには参加しており、新しいチームメートたちとプレーを始めている。ロケッツは先発ポイントガードのフレッド・バンブリートがヒザの前十字靭帯断裂のため手術を受けており、長期離脱が決定している。

ケビン・デュラントやアルペレン・シェングン、アメン・トンプソンらを擁するロケッツは、7日からプレシーズンゲーム4試合をこなし、22日に昨シーズンの王者サンダーとの開幕戦へ臨む。