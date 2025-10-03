「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３日午前１１時現在で、アクセルスペースホールディングス<402A.T>が「売り予想数上昇」で５位となっている。



この日の東京株式市場でアクセルＨＤは反落。同社は８月に上場した直近ＩＰＯ銘柄で、小型衛星の設計や製造・打ち上げ・運用サービスなどを手掛ける。公開価格を大きく上回る初値をつけ、更に買いを集めて一気に株価水準を切り上げるなど上場直後はロケットスタートをみせたものの、その後は売り買い交錯の展開に。足もとではやや下落傾向が強まりつつあり、これを受けて目先売り予想数が増加したようだ。



