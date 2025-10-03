北恵が続落、戸建て住宅の国内着工戸数振るわず今期は一転最終減益の見通し 北恵が続落、戸建て住宅の国内着工戸数振るわず今期は一転最終減益の見通し

北恵<9872.T>は続落している。同社は２日の取引終了後、２５年１１月期第３四半期累計（２４年１１月２１日～２５年８月２０日）の単独決算の発表にあわせて、２５年１１月期の通期業績予想を下方修正した。売上高予想をこれまでの６１５億円から６００億円（前期比２．１％減）、営業利益予想を９億２０００万円から７億円（同２３．９％減）、最終利益予想を７億２０００万円から５億５０００万円（同２３．５％減）に引き下げた。最終利益が増益予想から一転して減益予想となり、嫌気した売りが出ている。



北恵の主な市場である持ち家及び戸建分譲住宅の新設着工戸数は４月に施行された建築基準法・省エネ基準の改正に伴う駆け込み需要の反動や建築確認申請の長期化を受け、減少傾向が続く。同社にとって厳しい事業環境となっており、売上高が当初予定を下回る。第３四半期累計の売上高は４４１億３２００万円（前年同期比１．６％減）、営業利益が５億円（同２６．３％減）、最終利益が３億９５００万円（同２２．２％減）だった。



出所：MINKABU PRESS