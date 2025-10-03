・トップカルチが急反発、９月既存店売上高が５カ月連続前年上回る

・正興電に投資資金が流入、ＡＩデータセンター関連の電力設備で新たな商機浮上

・オンワード急反発、主力ブランド好調でウィゴー連結寄与し８月中間期最終１７％増益

・キユーピーが５日ぶり急反発、１２～８月期最終利益３２％増で見直し買い

・コンヴァノは３日ぶり反発、円建てステーブルコインを活用したＲＷＡの決済・流通支援事業を開始

・日立に物色人気集中、米オープンＡＩとのＡＩデータセンター連携報道が株価刺激材料に

・霞ヶ関Ｃが１万円の大台乗せ、今期は連続最高益更新で実質増配を計画

・ソフトバンクＧは続伸で最高値が視野に、ＡＩ関連株人気追い風に株式需給面でも思惑



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS