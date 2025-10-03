正興電機製作所<6653.T>＝４日ぶり切り返し約２週間ぶりの新高値。電力向け受変電設備などの製造販売を主力事業として手掛け、ＩｏＴ技術を駆使したソリューションで優位性を発揮する。業績はトップライン、利益ともに高成長路線をまい進しており、２５年１２月期は営業利益段階で前期比３割増の２６億円予想とピーク利益更新が続く見通しだ。世界的な生成ＡＩサービスの拡大を受け、ＡＩデータセンター増設がグローバル規模で進展している。そうしたなか、米オープンＡＩのサム・アルトマンＣＥＯがアジア各国を歴訪し、ＡＩデータセンター建設などで資金的な協力を仰ぐ「アルトマン外交」を展開、日立製作所<6501.T>とオープンＡＩがＡＩデータセンターの電力関連技術などで提携することが報じられている。そうしたなか、正興電は電力向け受変電設備などで日立を主要納入先としていることから、この関連有力株として改めて脚光を浴びる格好となっている。



日立製作所<6501.T>＝物色人気集中。寄り付きカイ気配で始まりマドを開けて７５日移動平均線を一気に上回ってきた。同社と米オープンＡＩがＡＩデータセンターの電力関連技術などで提携すると伝わったことで、これを材料視する買いを呼び込んだ。朝方取引開始後９分間値が付かず同社株としては異例の展開に。オープンＡＩのサム・アルトマンＣＥＯがアジア各国を訪れ、対話型チャットＧＰＴの高度化やＡＩデータセンター建設などで資金的な協力を仰ぐ「アルトマン外交」にマーケットの視線が集まっている。そうしたなかアルトマン氏は、前日に都内で日立を訪れ協業パートナーとしての連携を要請したことで、これが投資マネーの琴線に触れる形となった。



キユーピー<2809.T>＝５日ぶり急反発。同社が２日の取引終了後に発表した２５年１１月期第３四半期累計（２４年１２月～２５年８月）の連結決算は、売上高が前年同期比６．２％増の３８３４億２４００万円、経常利益は同９．２％減の２９２億１８００万円、最終利益は同３１．９％増の２６０億５５００万円となった。経常利益は減益ながら通期計画に対する進捗率は約８０％とまずまずの水準。工場跡地の売却に伴う特別利益の計上により、最終利益は大幅な増益となった。決算発表前に株価は調整色を強め、７５日移動平均線を割り込んでいたが、海外事業は大幅な営業増益となったことも相まって、見直し買いを集めたようだ。なお、同社は通期の業績予想の修正も発表。売上高の予想をこれまでの見通しから７０億円増額して５１２０億円（前期比５．８％増）に引き上げた。鶏卵相場の高騰により、業務用セグメントでの売上高が想定を上回る見込みとなった。利益予想は据え置いた。



※未確認情報が含まれる場合があります。株式の売買は自己責任に基づいて、ご自身でご判断ください。



出所：MINKABU PRESS