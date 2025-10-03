ワイルドカードシリーズを突破したドジャースは2日（日本時間3日）、地区シリーズ出場に向けフィラデルフィアに出発した。球団公式インスタグラムは選手らがチャーター機に乗り込むシーンを投稿。

フィリーズとの第1戦で先発登板する大谷翔平投手、山本由伸投手、佐々木朗希投手らの写真もアップされ、ファンから多くの反応が寄せられている。



■「大谷くんのPS初登板、待ち遠しくてたまらない」

1日（同2日）に本拠地で行われたレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第2戦では先発を務めた山本由伸投手が6回2／3、113球を投げて9奪三振2失点の好投で勝ち投手となったほか、6回には大谷が適時打で追加点を挙げ、9回表には佐々木朗希投手が1回11球2奪三振でクローザーとしての役割を果たしドジャースが連勝を飾った。ドジャースの出場メンバーはこの日、4日（5日）のフィリーズ戦に向けて出発。球団の公式SNSには飛行機に乗り込むドジャースメンバーの写真がアップされた。大谷はヘッドホンを首にかけた全身黒の装いで搭乗。山本はターコイズカラーのルイ・ヴィトンのバッグとコーヒーを片手に笑顔を見せた。佐々木もカメラに笑顔をむけながら青空をバックに搭乗した。この写真を見たファンからは「朗希くん、元気そうでよかった」「由伸くんのヴィトンはキケとお揃い？」「大谷くんのポストシーズン初登板、もう日曜日が待ち遠しくてたまらないワクワク感！」「小荷物の人、大荷物な人。見ててなんか面白い笑」などさまざまなコメントが寄せられている。大谷は日本時間5日に行われるフィリーズとの第1戦でポストシーズン初登板が発表されている。前回9月23日（同24日）の登板では6回8奪三振無失点に抑える好投を見せるなど9月に登板した3試合で14回2／3を投げて18奪三振無失点をマーク。大谷のPS初登板にも期待が高まっている。





ドジャースのインスタグラムより（@dodgers）

