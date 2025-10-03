Snow Man佐久間大介が演じるのは、ダンス下手な伝説の殺し屋！映画『スペシャルズ』特報解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

佐久間大介（Snow Man）の映画初単独主演作として話題のダンスアクション・エンターテイメント『スペシャルズ』（2026年春公開）の特報＆ティザービジュアルが解禁された。

■経験ゼロ、協調性ゼロ、やる気ゼロの殺し屋チームが、ダンス大会優勝を目指すことに!?

映画『スペシャルズ』は『ミッドナイトスワン』の内田英治の原案・脚本・監督による完全オリジナル作品。映画初単独主演の佐久間大介（Snow Man）を主演に迎え、共演に椎名桔平、中本悠太（NCT）、青柳翔、小沢仁志といった、豪華異色メンバーが揃い踏み。殺し屋がダンスする（!?）かつてない、驚愕のダンスアクション・エンターテイメントが幕を開ける。

年齢も性格もバラバラな孤高のプロの殺し屋たちが、とある超高額報酬の任務を受けるが、そのターゲットの“クセ者”を排除するための唯一の方法として、まさかのダンス大会の優勝を目指すことに。経験ゼロ、協調性ゼロ、やる気もゼロなデコボコ即席チームが本気のダンスに挑む――といった、先の読めないストーリーとなっている。

そんなダンスチームの面々は、普段は児童養護施設の心優しい補助職員として働く伝説の元殺し屋・ダイヤ（佐久間大介）、今回の任務のために殺し屋たちを引き合わせた張本人で風間組のナンバー2・熊城（椎名桔平）、過去にある傷を負い群れるのを嫌うクールな殺し屋・桐生（中本悠太）、頭に血が上りやすい性格だが人情深い殺し屋・シン（青柳翔）、熊城とは兄弟分のような仲だが今ではすっかり落ちぶれてしまった元武闘派ヤクザ・村雨（小沢仁志）という5人が集結し、それぞれの思いを抱えながらミッションに挑む。

■まったく踊れてない5人！ドキドキ・ワクワクな特報＆ティザービジュアル解禁

ティザービジュアルは「殺し屋がダンス!?」の文字とともにミラーボールがのぞく、きらびやかなダンス会場の幕の間からピンスポットを浴びて客席を見つめる面々。ダンス披露を前に緊張しているのか、自信に満ち溢れた表情なのか、はたまたターゲットを見定めているのか？ いったいどんな結末が待ち構えているのか!?

併せて解禁された特報では、ド派手なカーチェイスに華麗なガンアクションと、アクションに次ぐアクションから始まり、いかにも深刻な様子で集められた殺し屋を前に、熊城（椎名桔平）からの依頼は＜ダンスチームの結成＞という想像の斜め上を行く“仕事“。

報酬1億円のために、ダンスに挑戦する5人を指導するのは、まさかの可憐な少女。壮絶な銃撃戦の数々に「裏切ったら殺す」と物騒な言葉が飛び出すシーンから一転、クールにスーツを着こなしノリノリな5人の姿も。

ダンス大会本番、白スーツのシルエットが浮かび上がり、ダイヤ（佐久間大介）の「さあ、仕事だ」を合図に歩みだす5人。ダンスも一流かと思いきや、『スペシャルズ』のタイトルロゴのあとには、まったく踊れてない5人の姿が。もはや期待しかない、ドキドキ・ワクワクな映像に仕上がっている。

■映画情報

『スペシャルズ』

2026年春公開

キャスト：佐久間大介（Snow Man）、椎名桔平、中本悠太（NCT）、青柳翔、小沢仁志

原案・脚本・監督：内田英治

配給：エイベックス・フィルムレーベルズ

(C)2026「スペシャルズ」フィルムパートナーズ

■関連リンク

映画『スペシャルズ』作品サイト

https://eiga-specials.com