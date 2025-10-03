朝ドラ『ばけばけ』劇中の「松野家」と「雨清水家」のモデル、実際にどれほど収入が減っていた？

朝ドラ「ばけばけ」では、ヒロイン・松野トキ（小泉セツがモデル）の生まれ育った士族（旧武士）の家の暮らしが描かれています。

武士、とりわけ上級武士の生活と聞くと、豊かな暮らしを想像しがちですよね。しかし明治は江戸時代とは違います。

劇中の旧松江藩の士族の困窮や没落は、全国的に見ても決して珍しいものではありませんでした。

この記事では、士族、とりわけ松江藩の武士たちがどのように禄（給料）を減らされたのかを見ていきます。

後半では、劇中の「松野家」と「雨清水家」の両方を取り上げて、実際にどれくらいの収入が減ったのかを見ていきましょう。

禄は大幅カット！士族が貧困に直面する時代到来

明治の士族の給料を語る前に、まずは江戸時代の武士たちの給与体系について説明しなければなりません。

江戸時代の武士の収入は、概ね「知行（領地収入）・切米／蔵米（年俸として米）・扶持米（家族・家来人数に応じた日当的米）・給金（銀）」の4系統でした。これは身分や役目で配合が違います。

藩主が藩士たちに支払い、ある意味で君臣関係は「給料と与える側と貰う側」であったと言えますね。

しかし明治時代に入ると、この関係に変革が訪れます。

明治2（1869）年、松江藩は朝廷に版籍奉還を実行。旧藩主・松平定安が知藩事に任命されます。

しかし政府の方針で、知藩事の禄高は藩高の10分の1に削減。家臣団（士族）にも禄削減が及ぶこととなりました。

さらに明治4（1871）年には廃藩置県が断行。所属する藩士たちには、秩禄が政府から支給されることとなります。

明治6（1873）年には家禄税導入と家禄の自主的な返上を実施。さらに禄高20%が削減されたと言います。

明治9（1876）年には、秩禄処分で士族への定期支給が全廃。代わりに金禄公債（5〜10%）を与えました。

松江の大通り・塩見縄手。上級武士の屋敷が並んでいた。

1876年（明治9）には最終的に秩禄処分で定期支給を全廃し、のちに金禄公債（5〜10％利付、受取期間5〜14年など禄高が少ないほど高利・長期）を交付。支給方法自体を利子所得化して打ち切る方針が固まりました。

小泉セツを取り巻く二つの家を比較する

朝ドラ「ばけばけ」では、序盤で松野トキ（セツがモデル）と関わりが深い松野家と雨清水家が登場しましたね。

松野家は実在した並士・稲垣家、雨清水家は上士・小泉家がそれぞれモデルとなっています。

劇中と同じく、江戸時代の禄高は小泉家が300石（500石説もあり）。稲垣家が100石の家でした。

江戸時代の御家人（下級幕臣）でも、一番多いのは30俵二人扶持です。どれほどセツが恵まれていた（はず）だったかわかると思います。

実際、小泉家と稲垣家はどれほどの禄をもらっていたのでしょうか。以下で少し年間の禄を計算してみましょう。

※1石＝金1両＝10万円とします。

※1石の場合、額面の35%ほどが支給されます。つまり1石の手取りは3万5000円です。

小泉家

額面300石＝手取りは300両×0.35＝手取り1050万円

稲垣家

額面100石＝手取りは100両×0.35＝手取りは350万円

しかし明治になると、上記からさらに

家禄20％カット＋金録化（約25%）＝減額分45%。

が差し引かれることとなりました。

これによって小泉家は約472万5000円まで収入が減っていたことになります。

ドラマの中で雨清水傳（堤真一さん）が「このままではやっていけなくなる」と言っていましたね。

それほど士族の収入は目減りしていて、困窮する家が後を断ちませんでした。士族にとっては変化を起こす必要があった時代でもあったわけです。

当時の士族たちの商売での失敗は「士族の商法」と揶揄された。

なお、稲垣家では明治8（1875）年に秩禄奉還（藩に秩禄を返還して、いくらかの公債を得ること）を断行。しかしそこで得た資金も商売で失敗して尽きてしまいました。

士族たちにとって、新時代・明治は大変生きにくい世の中となっていたのです。

