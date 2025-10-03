¥è¥·¥¿¥±¥·¥ó¥¹¥± ¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¤Ë¡Ö¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤µ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡© ¡È¸µµ¤¤Î¤Ê¤¤Îò50Ç¯¡É¤ÎÃø¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¿´¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¥¢¥é¡¼¥Ê¡×¡Ú½ñÉ¾¡Û
¡Ø¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¥¢¥é¡¼¥Ê¡Ù¡ÊÇòÀô¼Ò¡Ë¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤·¤Æ¡¢¥è¥·¥¿¥±¥·¥ó¥¹¥±¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¿´¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë¥æ¡¼¥â¥¢¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼¡¡¹¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£ËÜ¤òÆÉ¤àÁ°¤«¤é¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¥¢¥é¡¼¥Ê¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤±¤Ð¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¤³¤È¤Ï¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Î®¤·¤Æ¤¤¤±¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆÉ¤ó¤À¤¢¤È¤Ï¤â¤Ã¤È¡Ö¤Þ¡¢¤¤¤Ã¤«¡×¤È»×¤¨¤ëËÜºî¤Ï¡¢¥è¥·¥¿¥±¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªÇº¤ß¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤¯°ìºý¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î¤ªÇº¤ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤À¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤µ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¡£¿´ÇÛÀ¤Ç¡¢²¿¤«¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¤¢¤ì¤³¤ìÇº¤ß¡¢ºÑ¤ó¤À¤¢¤È¤â¤¯¤è¤¯¤è¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¿Í¤Ø¡¢°ìÈ¯ÌÜ¤ÎÊÖ¤·¤¬¤½¤ì¡£¤Ç¤â³Î¤«¤Ë¡¢¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Çº¤à¤Î¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£¡Ò¡Ö²¿°ì¤Ä¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡Ó¡Ò¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Ï¤º¤À¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤ò¤Þ¤ºµ¿¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ó¤È¤¤¤¦ºÇ½é¤Î½õ¸À¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ³Ë¤È¤Ê¤ë¥¹¥¿¥ó¥¹¤À¡£
¡¡¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤Ê¤Ë¤âÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤«¡¢Çº¤à¤Î¤Ï¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡Ö¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö²¿¤«¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¡×¤³¤È¤¬¡¢¤¢¤ë¤Ù¤¾õ¶·¤À¤È¤É¤³¤«¤Ç¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢Â¿¾¯¤Î¼«¿®¤ä¹ÎÄê´¶¤ò¤½¤Ê¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤À¤«¤é¡¢Íî¤Á¹þ¤à¡£¤½¤Î¸¶Íý¤¬¸«¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤À¤«¿´¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢ÊÌ¤Î¤ªÇº¤ß¤Ë¥è¥·¥¿¥±¤µ¤ó¤¬ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤µ¤¬¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¥¢¥é¡¼¥Ê¡×¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢¤ª¼é¤ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤¨¤ë¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿Í´Ö´Ø·¸¤ä¡¢»Ò°é¤Æ¡¢Ç¯¤ò¤È¤ë¤³¤È¡¢Â¾¿Í¤È¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë´¶¤¸¤ë¥º¥ì¤Ê¤É¡¢ËÜ½ñ¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ªÇº¤ß¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£²æ¤¬»Ò¤ËÎäÀÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤ó¤Æ¡¢¿ÍÎà»Ë¾å°ì¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡¢¡Ö¿ÍÎà½é¤ÎÎäÀÅ¤Ê¿Æ¡×¤òÌÜ»Ø¤¹É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿ÆÌÜÀþ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢»É¤µ¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤À¤í¤¦¡Ê¿Æ¤ËÂÐ¤·¤ÆÎäÀÅ¤Ê»Ò¤É¤â¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤À¡ª ¤È¤â»×¤¨¤¿¡Ë¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¤¤¤Á¤Ð¤ó¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬9ºÐ¤ÎÁêÃÌ¼Ô¤«¤é¤Î¡Ò¿Í´ÖÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÂç»ö¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡Ó¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¥è¥·¥¿¥±¤µ¤ó¤Î¡Ò¹¥¤¤Ê²Î¤Î²Î»ì¤òÁ´Éô³Ð¤¨¤Æ¡¢¤½¤é¤Ç²Î¤¨¤ë¤³¤È¡Ó¤È¤¤¤¦Åú¤¨¡£¤½¤Î¿¿°Õ¤ÏËÜ½ñ¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤¬¡¢¤â¤·¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤Î°ìÌä°ìÅú¤À¤±¤Ç¡¢¤¸¤ó¤ï¤ê¶»¤Ë¤·¤ß¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤À¤Ê¤¢¡¢¤½¤¦¤À¤è¤Ê¤¢¡¢¤È¤Ä¤¤¡¢¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦ÎÏ¶¯¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡27ºÐ¤ÎÁêÃÌ¼Ô¤Ë¤è¤ë¡ÒÁ´¿ÈÁ´Îî¡È»ä¡É¤Ç²á¤´¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦¤½¤ÎÌä¤À¤±¤ÇÊ¸³Ø¤À¤È»×¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤È¶¦ÄÌ¤¹¤ëÇº¤ß¤òÊú¤¯¿Í¤Ë¡Ö¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¨¤¿¤ê¡Ö¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦´¶À¡ª¡×¤È¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¤ÎÂé¸ïÌ£¡£
¡¡¤ªÇº¤ß¤Î·ä´Ö¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥¢¥é¡¼¥Ê¤Á¤ã¤ó¡×¤Ê¤ë½÷¤Î»Ò¤Î¡¢Å¬Åö¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¿¿Íý¤ò¤Ä¤¤¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â´Þ¤á¡¢¤¹¤ß¤º¤ß¤Þ¤ÇÆÉ¤á¤Ð¤¤Ã¤È¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¡¢»ä¤ÏÂç¾æÉ×¡×¤È¡¢¿´¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
Ê¸¡áÎ©²Ö¤â¤â