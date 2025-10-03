スルーしちゃダメ。浮気中の男性に定番で見られる「行動」
彼氏との関係は順調と思えていたとしても、彼氏に浮気されているケースもあるでしょう。
そこで今回は、浮気中の男性に定番で見られる「行動」を紹介します。
仕事を理由に会ってくれなくなる
彼氏が仕事を理由にして会ってくれなくなることが増えているなら、浮気の可能性も。
要は仕事を隠れ蓑にして浮気相手と過ごす時間を確保しているのかも知れません。
特にこれまで残業や休日出勤がほとんどなかったのに、急に増えた印象なら、何でそんなに忙しいのかを確かめるべきでしょう。
持ち物や服装が変わる
彼氏の持ち物や服装などが変わってくるのも浮気のサインという可能性アリです。
これまで無頓着だったのに、急に身だしなみを気にするようになったり、ヘアスタイルを変えようとしたり、ダイエットを始めたりするなら、理由を確かめた方がいいでしょう。
金欠になる
彼氏がこれまでになく金欠状態になっているなら、浮気も可能性の１つとして考えられます。
なぜなら、浮気相手とのデートで散財しているのかも知れないからです。
もちろんそれ以外の理由も考えられますが、金欠状態が続くようならその理由を確かめるようにしましょう。
今回紹介した行動は浮気中の男性に定番で見られるものなので、もちろん浮気じゃないケースもあるでしょうが、スルーしないでおきましょうね。
🌼当てはまってたら要注意。「浮気されやすい女性」の特徴