【毎日王冠／データ攻略】チェルヴィニアとレーベンスティールの「買い or 消し」　非の打ち所がない“鉄板級”該当馬は

今週は東京競馬場で（芝1800m）が行われる。天皇賞・秋やマイルCSを目指す強豪が府中の地で覇を競う。

ここでは、過去10年からチェルヴィニアとレーベンスティールにフォーカスしたデータを取り上げる。

■チェルヴィニアに「3.2.1.0」鉄板級データ

昨年はオークス、秋華賞を制したチェルヴィニア。飛躍の1年を経て古馬路線でも中心の座を担うかに思われたが、今年はいまだ白星なし。GIIIでも勝ち切れなかった点からここでも不安視する見方もあるなか、データはどのように判断したのか？

・馬主サンデーレーシングのGI馬【3.2.1.0】

馬券内率に換算すると驚異の100％。人気馬が多くを占めるとはいえ、馬券外なしの成績は簡単にできるものではない。馬主サンデーレーシングのGI馬×毎日王冠は紛れもない“鉄板級”データだ。

チェルヴィニアについて補足すると、左回りの芝1800mは未勝利戦を圧勝した条件。ジャパンカップ以降は2200m以上の距離を中心に使われてきたが、本質的に中距離かつ非根幹距離が合う可能性は否定できない。昨年の牝馬二冠馬が狙う復権。その足掛かりとして、ここはモノにしておきたい一戦と言えるだろう。

■レーベンスティールに立ちはだかる「0.0.1.18」

一方で、チェルヴィニアと同じ前走しらさぎS組のレーベンスティールには不安要素がのしかかる。昨年はエプソムC→オールカマーと重賞連勝。東京芝1800ｍのエプソムC勝利を見るより条件替わりはプラス材料だが、今回は前走のパフォーマンスがネックとなりそうだ。

・前走芝1600mで馬券外【0.0.1.18】

2番人気レイパパレやGI馬モズアスコットなど、実績馬も連対圏には届かず。前走マイル組と好相性のレースとはいえ、馬券外から臨む馬にとって好走へのハードルは高いものとなっているのだ。

間隔をあけた臨戦過程が続くなど、ローテーションの面でも万全とは言い難い今回のレーベンスティール。前述のデータと照らし合わせたとき、連対圏突入は至難の業と言わざるを得ないだろう。

