東証スタンダード（前引け）＝値上がり優勢、ヒーハイストが一時S高 東証スタンダード（前引け）＝値上がり優勢、ヒーハイストが一時S高

3日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数896、値下がり銘柄数470と、値上がりが優勢だった。



個別ではヒーハイスト<6433>が一時ストップ高と値を飛ばした。カネコ種苗<1376>、クエスト<2332>、夢みつけ隊<2673>、ＩＫホールディングス<2722>、トーア紡コーポレーション<3204>など20銘柄は年初来高値を更新。トップカルチャー<7640>、トレードワークス<3997>、大和自動車交通<9082>、大盛工業<1844>、オリエンタルチエン工業<6380>は値上がり率上位に買われた。



一方、夢みつけ隊<2673>がストップ安。ひらまつ<2764>、みのや<386A>、鈴茂器工<6405>、やまや<9994>は年初来安値を更新。ピクセルカンパニーズ<2743>、ソフト９９コーポレーション<4464>、フィットイージー<212A>、ホーブ<1382>、岡本硝子<7746>は値下がり率上位に売られた。



