ぽっこりお腹を撃退！１日１セット【内臓の巡りを整える】簡単“ねじり”ポーズ
お腹周りの贅肉が気になる、便秘や内臓の不調でぽっこり感が取れない…。そんな悩みを抱える人におすすめなのが、お腹に“ねじり”を入れるヨガの簡単ポーズ【アルダマツィエンドラーサナ】です。床に座って上半身をしっかりひねるだけで、腹部をしっかり伸ばしながら「腸腰筋」や「腹斜筋」を刺激。内臓の巡りを促すことで代謝アップやデトックス効果も期待できます。
アルダマツィエンドラーサナ
（１）床に両脚を伸ばして座る
▲背筋をまっすぐ伸ばし、骨盤を立てます
（２）右脚を曲げて左腕で抱え、右手を身体の後ろに置く
（３）骨盤をまっすぐ立てたまま上半身を右方向にねじっていき、ねじりきったところでゆっくり３〜５呼吸（約30秒間）キープする
▲お尻は床にピタッとくっつけたままにします
続けて反対方向も同様に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「骨盤をまっすぐに立てて、お腹をねじりきること」がポイント。おまた、上半身をねじる時の目線は真後ろを見るように意識し、顎が不自然に上がったり下がったりしないようにも注意してくださいね。＜ヨガ監修：Minami（インストラクター歴４年）＞