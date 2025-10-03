ETF売買動向＝3日前引け、農中日経平均、野村米ＳＳが新高値 ETF売買動向＝3日前引け、農中日経平均、野村米ＳＳが新高値

3日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比27.1％増の2285億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同49.1％増の1843億円だった。



個別では上場インデックスファンド米国株式 <2521> 、上場インデックスファンド日経２２５（ミニ） <1578> 、ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> 、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経２２５ <1320> など55銘柄が新高値。ＮＥＸＴ 日経平均インバース <1571> 、ＮＥＸＴ ＮＹ ダウ・ベア・ドルヘッジＥＴＮ <2041> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2238> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均ダブルインバース <1366> 、楽天ＥＴＦ－日経ダブルインバース指数連動型 <1459> など12銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではｉＦｒｅｅＥＴＦ中国グレーターベイエリア <2629> が15.42％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 中国科創板 ５０（ＳＴＡＲ５０） <2628> が11.20％高、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩジャパン気候変動指数 <294A> が3.95％高、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> が3.07％高と大幅な上昇。



一方、ＭＡＸＩＳカーボン・エフィシェント <2560> は15.97％安、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型 <1480> は3.38％安と大幅に下落した。



日経平均株価が647円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1149億9300万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金756億2800万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が196億700万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が109億8300万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が103億2700万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が94億9900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が77億3500万円の売買代金となった。



株探ニュース

