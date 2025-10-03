寺島しのぶの長男・尾上眞秀、祖母・富司純子が笑顔で寄り添う“貴重な”家族5ショットで祖父・菊五郎の83歳誕生日を祝福
俳優・寺島しのぶ（52）とフランス人クリエイティブディレクターのローラン・グナシア氏の長男で、歌舞伎役者の尾上眞秀（13）が3日、自身のインスタグラムを更新。祖父で人間国宝でもある歌舞伎俳優・七代目 尾上菊五郎との “貴重な”家族5ショットを公開した。
【写真】寺島しのぶと長男＆父・菊五郎＆母・富司純子らが写る“貴重な”家族5ショット
投稿では「10月２日はひーまの誕生日」とつづり、一緒に立った舞台写真や家族写真とともに菊五郎の83歳の誕生日を祝福。続けて「誕生日おめでとうございます。ずっと元気でいてください まほろ」と、愛らしいメッセージも添えている。
写真には、菊五郎のほかにも祖母で俳優の富司純子（79）、母の寺島、父のローラン氏に肩車された自身が写っており、ほほ笑ましい家族ショットを披露。祖父・菊五郎と富司が孫に笑顔で寄り添う “おじいちゃん・おばあちゃん”の素顔を垣間見せた。
この投稿にファンからは「お誕生日おめでとうございます ずっとずっーと元気で幸せな時間を」「おめでとうございます」などと、祝福のコメントが寄せられている。
