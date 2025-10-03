3日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数405、値下がり銘柄数150と、値上がりが優勢だった。



個別では学びエイド<184A>がストップ高。技術承継機構<319A>、リックソフト<4429>、パワーソリューションズ<4450>、トライアイズ<4840>は年初来高値を更新。リンカーズ<5131>、Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ<219A>、ＡｐｐＢａｎｋ<6177>、デリバリーコンサルティング<9240>、マーキュリー<5025>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＳＡＡＦホールディングス<1447>、ＧＭＯプロダクトプラットフォーム<3695>、ＧＭＯコマース<410A>、ＧＭＯ ＴＥＣＨホールディングス<415A>、Ａｒｅｎｔ<5254>など6銘柄が年初来安値を更新。夢展望<3185>、イオレ<2334>、ＳＴＧ<5858>、データホライゾン<3628>、ＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ<206A>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

