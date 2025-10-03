ETF売買代金ランキング＝3日前引け
3日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 114993 54.7 35960
２. <1357> 日経Ｄインバ 19607 44.7 7451
３. <1458> 楽天Ｗブル 10983 49.4 42650
４. <1360> 日経ベア２ 10327 14.5 182.8
５. <1321> 野村日経平均 9499 150.0 47290
６. <1579> 日経ブル２ 7735 14.5 387.3
７. <1540> 純金信託 7641 -60.0 18010
８. <1545> 野村ナスＨ無 3906 871.6 37190
９. <1459> 楽天Ｗベア 3364 38.0 300
10. <1306> 野村東証指数 2948 17.1 3277.0
11. <2644> ＧＸ半導日株 2860 35.9 2310
12. <1568> ＴＰＸブル 2265 -11.7 606.6
13. <2036> 金先物Ｗブル 1563 -51.7 141800
14. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1468 19.2 55320
15. <1320> ｉＦ日経年１ 1301 61.2 47140
16. <1329> ｉＳ日経 1193 65.2 4740
17. <1328> 野村金連動 1126 -7.2 13590
18. <1542> 純銀信託 1085 -50.8 21045
19. <1615> 野村東証銀行 906 74.9 458.1
20. <1326> ＳＰＤＲ 879 -33.1 52430
21. <1330> 上場日経平均 854 -39.5 47360
22. <1541> 純プラ信託 790 -46.8 7814
23. <1358> 上場日経２倍 737 73.0 67810
24. <1489> 日経高配５０ 737 -22.8 2561
25. <1308> 上場東証指数 694 112.9 3235
26. <1571> 日経インバ 694 -20.0 466
27. <1305> ｉＦＴＰ年１ 684 479.7 3311.0
28. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 650 -17.4 58950
29. <2038> 原油先Ｗブル 648 40.6 1387
30. <2516> 東証グロース 614 72.5 572.0
31. <314A> ｉＳゴールド 594 -30.5 270.0
32. <1671> ＷＴＩ原油 561 -14.4 2902
33. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 560 -15.0 2224
34. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 538 78.7 188
35. <1475> ｉＳＴＰＸ 502 193.6 322.8
36. <2244> ＧＸＵテック 482 19.6 2891
37. <1343> 野村ＲＥＩＴ 422 -50.9 2066.0
38. <200A> 野村日半導 407 -13.2 2080
39. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 380 -37.2 632.9
40. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 353 82.0 1123
41. <1580> 日経ベア 336 52.7 1239.5
42. <1356> ＴＰＸベア２ 327 -12.3 208.6
43. <1346> ＭＸ２２５ 326 5.8 47340
44. <1655> ｉＳ米国株 292 -12.8 715.8
45. <2094> ＲＥＩＴイン 292 48.2 795
46. <1398> ＳＭＤリート 268 -26.2 1954.5
47. <2243> ＧＸ半導体 250 14.2 2329
48. <404A> ＧＸ中テ１０ 250 -25.4 1288
49. <1367> ｉＦＴＰＷブ 248 56.0 46780
50. <2841> ｉＦＥナ百有 225 33.9 1472
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
