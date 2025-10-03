　3日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　114993　　　54.7　　　 35960
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 19607　　　44.7　　　　7451
３. <1458> 楽天Ｗブル　　　 10983　　　49.4　　　 42650
４. <1360> 日経ベア２　　　 10327　　　14.5　　　 182.8
５. <1321> 野村日経平均　　　9499　　 150.0　　　 47290
６. <1579> 日経ブル２　　　　7735　　　14.5　　　 387.3
７. <1540> 純金信託　　　　　7641　　 -60.0　　　 18010
８. <1545> 野村ナスＨ無　　　3906　　 871.6　　　 37190
９. <1459> 楽天Ｗベア　　　　3364　　　38.0　　　　 300
10. <1306> 野村東証指数　　　2948　　　17.1　　　3277.0
11. <2644> ＧＸ半導日株　　　2860　　　35.9　　　　2310
12. <1568> ＴＰＸブル　　　　2265　　 -11.7　　　 606.6
13. <2036> 金先物Ｗブル　　　1563　　 -51.7　　　141800
14. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1468　　　19.2　　　 55320
15. <1320> ｉＦ日経年１　　　1301　　　61.2　　　 47140
16. <1329> ｉＳ日経　　　　　1193　　　65.2　　　　4740
17. <1328> 野村金連動　　　　1126　　　-7.2　　　 13590
18. <1542> 純銀信託　　　　　1085　　 -50.8　　　 21045
19. <1615> 野村東証銀行　　　 906　　　74.9　　　 458.1
20. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 879　　 -33.1　　　 52430
21. <1330> 上場日経平均　　　 854　　 -39.5　　　 47360
22. <1541> 純プラ信託　　　　 790　　 -46.8　　　　7814
23. <1358> 上場日経２倍　　　 737　　　73.0　　　 67810
24. <1489> 日経高配５０　　　 737　　 -22.8　　　　2561
25. <1308> 上場東証指数　　　 694　　 112.9　　　　3235
26. <1571> 日経インバ　　　　 694　　 -20.0　　　　 466
27. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 684　　 479.7　　　3311.0
28. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 650　　 -17.4　　　 58950
29. <2038> 原油先Ｗブル　　　 648　　　40.6　　　　1387
30. <2516> 東証グロース　　　 614　　　72.5　　　 572.0
31. <314A> ｉＳゴールド　　　 594　　 -30.5　　　 270.0
32. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 561　　 -14.4　　　　2902
33. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 560　　 -15.0　　　　2224
34. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 538　　　78.7　　　　 188
35. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 502　　 193.6　　　 322.8
36. <2244> ＧＸＵテック　　　 482　　　19.6　　　　2891
37. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 422　　 -50.9　　　2066.0
38. <200A> 野村日半導　　　　 407　　 -13.2　　　　2080
39. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 380　　 -37.2　　　 632.9
40. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 353　　　82.0　　　　1123
41. <1580> 日経ベア　　　　　 336　　　52.7　　　1239.5
42. <1356> ＴＰＸベア２　　　 327　　 -12.3　　　 208.6
43. <1346> ＭＸ２２５　　　　 326　　　 5.8　　　 47340
44. <1655> ｉＳ米国株　　　　 292　　 -12.8　　　 715.8
45. <2094> ＲＥＩＴイン　　　 292　　　48.2　　　　 795
46. <1398> ＳＭＤリート　　　 268　　 -26.2　　　1954.5
47. <2243> ＧＸ半導体　　　　 250　　　14.2　　　　2329
48. <404A> ＧＸ中テ１０　　　 250　　 -25.4　　　　1288
49. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 248　　　56.0　　　 46780
50. <2841> ｉＦＥナ百有　　　 225　　　33.9　　　　1472
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース