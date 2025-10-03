川栄李奈「初めて見た裏表がない人」11年前に勇気をくれた俳優と再会「本当に楽しかったのを今でも覚えていて」
【モデルプレス＝2025/10/03】女優の川栄李奈が、2日放送のTBS系「櫻井・有吉THE夜会」（毎週木曜よる10時〜）に出演。「初めて見た裏表がない人」と絶賛する俳優Yと10年ぶりの再会を果たした。
【写真】川栄李奈を心の底から笑わせた俳優Y
この日は「大切なことを教えてくれたあの人に会って元気をもらう人たちの夜会」として川栄は「初めて見た裏表がない人」と絶賛する俳優Yを挙げた。出会いは今から11年前のラジオ番組で、当時AKB48に加入したばかりで自信のなかった川栄を心の底から笑わせ、前向きな気持ちにしてくれたという「俳優Y」。ついに10年以上会っていない「俳優Y」とスタジオで再会することになった。
俳優のYとは柳沢慎吾。10年ぶりに再会を果たし川栄が「本当に楽しかったのを今でも覚えていて」と話すと、柳沢は「2時間前に来た甲斐があった」とリアクション。そして「慎吾さんと会ってやりたいこと」としてスタジオメンバーと警察コントのネタを披露し、スタジオは大いに盛り上がった。（modelpress編集部）
◆川栄李奈「初めて見た裏表がない人」俳優との再会を熱望
◆川栄李奈、柳沢慎吾と再会
