口にした瞬間アウト！男性のテンションが一気に下がる「NG発言」３選
何気なく口にしたひと言が、男性の気持ちを一気に冷めさせてしまうことも。悪気はなくても、男性にとっては「自分を否定された」と感じるワードは地雷そのものなのです。そこで今回は、恋愛の初期やデート中に特に注意したい「NG発言」を紹介します。
「◯◯君って長年の親友みたいで信頼できる」
褒めているつもりでも、こういうセリフは男性に「男として意識されていない」と受け取られてしまうでしょう。友達ポジションに収められるのは、恋愛対象から外されたと感じる瞬間。褒めるなら「安心できる」「落ち着く」など、恋愛的ニュアンスを残した表現が効果的です。
「前の彼氏は◯◯してくれた」
比較は最大のNGワード。過去の恋愛を引き合いに出されると、男性は「競争させられている」と感じて自尊心を深く傷つけます。たとえ本音であっても口にせず、して欲しいことは「私こうしてもらえると嬉しい」と自分軸で伝える方が前向きに響きます。
「結婚とか将来のこと考えてる？」
まだ関係が浅い段階で将来の話を切り出すのは、男性にとってプレッシャーに。決して結婚を考えたくないわけではなく、「まだ今の段階で聞かれるのは早い」と感じるのです。将来については、信頼関係ができてから自然に話題に出すようにしましょう。
男性の気持ちを下げる発言の多くは、意図せず“圧”になってしまうもの。ぜひ今回挙げたセリフを無意識に口にしないよう意識してみてくださいね。
