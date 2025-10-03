杉浦太陽、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんが兄姉に似てきた写真公開「希空の生後2カ月の頃とか、そっくり」
【モデルプレス＝2025/10/03】タレントの杉浦太陽が10月2日、自身のInstagramを更新。第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】杉浦太陽、第5子の兄姉そっくりなスマイル
杉浦は「夢ちゃんスマイル」「プクプク大きくなってきたよ」と夢空ちゃんの成長について報告。「上の子たちの同じ月齢の写真と見比べるとそっくりだ」「希空の生後2カ月の頃とか、そっくりw」とつづり、長女である希空（のあ）に似てきたと明かしている。
この投稿に、ファンからは「顔つきが変わってきた」「可愛さマシマシ」「天使かと思った」「微笑ましい」「成長が楽しみ」「癒される」といった声が上がっている。
杉浦は、辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に3男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】杉浦太陽、第5子の兄姉そっくりなスマイル
◆杉浦太陽、第5子・夢空ちゃんの笑顔公開
杉浦は「夢ちゃんスマイル」「プクプク大きくなってきたよ」と夢空ちゃんの成長について報告。「上の子たちの同じ月齢の写真と見比べるとそっくりだ」「希空の生後2カ月の頃とか、そっくりw」とつづり、長女である希空（のあ）に似てきたと明かしている。
◆杉浦太陽の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「顔つきが変わってきた」「可愛さマシマシ」「天使かと思った」「微笑ましい」「成長が楽しみ」「癒される」といった声が上がっている。
杉浦は、辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に3男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】