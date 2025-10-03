全米で高い人気を誇るストックカーレース、NASCAR（ナスカー）の第31戦がカンザス州で開催された。30日の中継でレース中盤、各マシンの速度やアクセル開度などを示すテレメーターが表示され、時速300キロの世界で戦うドライバーたちの内情が紹介されている。

【映像】304km/hでブレーキ「ゼロ」のド迫力光景

3ステージ全267周で争われるレースのステージ2が始まって30周ほど走ったあたりで、放送では画面右下にテレメーターが表示された。ここでは、速度（マイル表示）、エンジン回転数、トランスミッション、スロットル（アクセル開度）、ブレーキペダル踏み込み度合いなど、マニアックな数値を見ることができる。

まず映し出されたのはクリストファー・ベルの乗るトヨタ・カムリで、ターン（コーナー）走行中にも関わらず168マイル（約270km/h）とかなり高い速度を出している。そしてそのままストレートに入ると8000回転オーバーで186マイル（約300km/h）にまで速度を上げた。トランスミッションは、ターンでもストレートでも5速に入れっぱなしだ。

次に2番手を走るデニー・ハムリンのカムリがフォーカスされると、189マイル（約304km/h）でコーナーへ進入していく。この時、瞬間的にスロットルバーがゼロになっており、つまりアクセルを離すことで減速。実況の増田隆生氏が「ブレーキは使っていないということですね」と言っているが、ノーブレーキでコーナーへ突っ込んでいったことがわかる。

そして、3番手のチェイス・エリオットが乗るシボレー・カマロが映し出される。エリオットはコーナー進入前に一瞬だけブレーキの赤いバーが伸びており、やはりドライバーによってターンの攻め方が異なることもわかる。次のバッバ・ウォレスのカムリ、さらにその次のカイル・ラーソンのカマロも、最高速度は189マイル（約304km/h）に到していた。

オーバルトラックで開催されるNASCARでは、300km/hというスピードはそれほど珍しくない。しかし、スピードメーターが付いていないといわれるマシンが、トランスミッションを5速へ入れっぱなしで、エンジン8000回転までぶん回して、時速300km/hの世界へ到達していた。市販車を模したボディのストックカーで時速300km/hというのは、クルマ好きにとってロマンのある話である。（ABEMA『NASCAR Groove』／(C)NASCAR）