静かに映える、マットな質感。強さと軽さを兼ね備えた【ザノースフェイス】の2リットルショルダーバッグがAmazonに登場中‼
小さくても、妥協しない。高強度ナイロンが支える日常の必需品。【ザノースフェイス】のショルダーバッグがAmazonに登場!
ザノースフェイスのショルダーバッグは容量2リットルのコンパクトなショルダーバッグ。マットな質感が落ち着いたスタイルを演出し、フォーマルにもカジュアルにも馴染むデザインに仕上げている。
素材には、840デニールのジュニアバリスティックナイロンを採用。高い強度と軽さを両立し、日常使いから旅先まで幅広く対応する。
フロントにはファスナー付きポケット、背面にはスリットポケットを装備し、スマートフォンやパスケースなどの小物収納にも便利。
ソリッドな外観ながら、男女問わず使いやすいカジュアルな雰囲気を持ち、スタイルを選ばず活躍するアイテム。ブラックカラーが洗練された印象を与え、装いに静かなアクセントを添える。
