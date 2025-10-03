¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢À®Ä¹¤·¤¿¥È¥Ìò¤ÇËÜ³ÊÅÐ¾ì¡¡ÎøÀê¤¤¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î·ë²Ì¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥Õ¥é¥°Î©¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥¹¥´¤¤ÉúÀþ¡×
¡¡¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè1½µ¡Ö¥Ö¥·¥à¥¹¥á¡¢¥¦¥é¥á¥·¡£¡×¡ÊÂè5²ó¡Ë¤¬3Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¹âÀÐ¤¬À®Ä¹¤·¤¿¥È¥Ìò¤ÇËÜ³ÊÅÐ¾ì¡£ÎøÀê¤¤¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥é¥°Î©¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¡ÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤±¤É¥¹¥´¤¤ÉúÀþ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎøÀê¤¤¤ò¿¿·õ¤Ë¸«¼é¤ë¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë
¡¡ÌÀ¼£19Ç¯¡£18ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥¤Ï¡¢¼Ú¶â¤òÊÖ¤¹¤¿¤á¤Ëµ¡¿¥¤ê¹©¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ËÄÂç¤Ê¼Ú¶â¤ÎÁ°¤ËÀ¸¤¤Æ¤¯¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¤Ê¥È¥¤È¾¾Ìî²È¡£¤½¤³¤Ë¡¢¼Ú¶â¼è¤ê¡¦¿¹»³¡Ê´äÃ«·ò»Ê¡Ë¤¬¡È¥È¥¤òÍ·³Ô¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¼Ú¶â¤òÊÖ¤»¡É¤È¸½¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥È¥¤Ï¼Ú¶âÊÖºÑ¤Î¤¿¤á¡¢Æ¯¤¼ê¤È¤Ê¤ëÌ»¤ò¤È¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¡£Æ±Î½¤Î¥Á¥è¡ÊÁÒÂô°ÉÆà¡Ë¡¢¤»¤ó¡Ê°ÂÃ£ÌÚÇµ¡Ë¤È¡¢¤Þ¤º¤ÏÈ¬½Å³À¿À¼Ò¤ÇÎøÀê¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÃÓ¤Ë¹Å²ß¤ò1ËçÃÖ¤¤¤¿»æ¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¡¢Áá¤¯ÄÀ¤á¤Ð¤´±ï¤¬Áá¤¤¡¢ÃÙ¤¯ÄÀ¤à¤È¤´±ï¤¬ÃÙ¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î¶á¤¯¤ÇÄÀ¤à¤È¶á¤¯¤Î¿Í¤È¡¢±ó¤¯¤ÇÄÀ¤à¤È±óÊý¤Î¿Í¤È¤´±ï¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÈ¬½Å³À¿À¼Ò¤ÎÎøÀê¤¤¡£¥È¥¡¢¥Á¥è¡¢¤»¤ó¤Ï´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Ã¤»¤¤¤Ë»æ¤òÃÓ¤ËÉâ¤«¤Ù¤ë¡£
¡¡Äø¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢¥Á¥è¤È¤»¤ó¤Î»æ¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¡Ö¤â¤¦¤¹¤°¶á¤¯¤Î¿Í¤È·ë¤Ð¤ì¤ë¡ª¡×¤È´î¤Ö¥Á¥è¤È¤»¤ó¡£°ìÊý¡¢¥È¥¤Î»æ¤ÏÄÀ¤àµ¤ÇÛ¤¬¤Ê¤¯±ó¤¯¤ØÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤»¤ó¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¡Ä¤¹¤´¤¤´è¾æ¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¡¢¥Á¥è¤â¡Ö¹õÁ¥¤ß¤¿¤¤¤À¤±¤ó¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¼¡Âè¤Ë¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¥È¥¤Ï¼öëÇ¤Î¤´¤È¤¯¾®À¼¤Ç¡ÖÄÀ¤á¡ÄÄÀ¤áÄÀ¤áÄÀ¤á¡×¤È¾§¤¨¤À¤¹¡£
¡¡¤Î¤Á¤Ë³°¹ñ¿Í¤Î¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¥È¥¡£Èà½÷¤ÎÎøÀê¤¤¤Î»æ¤¬ÃÓ¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤Þ¤Ç¹Ô¤Ãå¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÄÀ¤Þ¤ºÂè5²ó¤¬Ëë¤ò²¼¤í¤¹¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡ÖÁ´Á³ÄÀ¤Þ¤ówww¡×¡ÖÎøÀê¤¤¤º¡¼¤Ã¤ÈÄÀ¤Þ¤Ê¤¤¤Î¾Ð¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÅê¹Æ¤¬Áê¼¡¤°°ìÊý¤Ç¡Ö¤¨¤Ã¡¢±óÊý¤Î¿Í¡©¹õÁ¥!?¡×¡Ö¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÃ¶Æá¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤¦¥Õ¥é¥°Î©¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¡Öº£¸å¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤±¤É¥¹¥´¤¤ÉúÀþ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤Î¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ³Î¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×
