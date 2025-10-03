BTSのJIMIN（ジミン）が、元恋人の女優ソン・ダウンとの別れを明らかにし、心境を語った。2日にファン交流プラットフォームWeverseでのライブ放送で語った。

最近、ソン・ダウンとの別れを認めたJIMINは「いろいろなことがあった。多くの人に良い姿を見せ続けたいが、人生をうまく生きていくというのは容易ではない。良い大人になることと、良い人生を生きることが簡単なことではないということを多く感じている。今後もうまく生きていくだろうし、良い姿を見せようとさらに努力するだろう」と語った。

他に「公演準備は進んでいるか？」の問いに「今は、公演準備をすることはまだなく、アルバムの作業を熱心に進めている。これ以上遅れないように、頑張ってみる。もう復帰しないと」と、来春の復帰に言及した。

新アルバムについては「アルバム準備は、継続してやっている。整理ができていれば、決まったことをこなせば良いが、今回はメンバーたちがみんな一緒に参加していろいろな話を交わしている。そのため、時間がもう少しかかっている。期待に応じるために最善を尽くしている。まだ完璧に準備ができている状況ではない」と説明した。