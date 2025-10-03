

マイクロソフトとASUSがタッグを組んだポータブルゲーミングPC「ROG XBOX ALLY」（筆者撮影）

【写真で見る】白色のスタンダードモデル「ROG XBOX ALLY」と黒色の上位モデルの「ROG XBOX ALLY X」を展開

PCゲームを携帯機で遊ぶ――これまでマニア向けだった市場に、ゲーム業界の巨人が本腰を入れ始めた。

ASUSとMicrosoftが9月26日に発表した「ROG XBOX ALLY（アールオージー エックスボックス エイライ）」シリーズは、これまで「小さなPC」だったポータブルゲーミングPCを、家庭用ゲーム機のように使いやすくした。電源を入れればXboxの画面が立ち上がり、SteamやEpic Gamesのゲームも含めて一元管理できる。

ポータブルゲーム機市場では、任天堂が6月にNintendo Switch 2を4万9980円で発売し圧倒的なシェアを持つ。一方、ポータブルゲーミングPC（ハンドヘルドPCとも呼ばれる）市場は2022年のValve社「Steam Deck」以降、MSI、レノボ、ASUSなどが参入し急拡大している。価格帯も用途も異なる2つの市場が並存する中、MicrosoftがXboxブランドを掲げて参入した意味は大きい。



白色のスタンダードモデル「ROG XBOX ALLY」と黒色の上位モデルの「ROG XBOX ALLY X」を展開する（筆者撮影）

なぜ今、マイクロソフトが本気になったか

ASUSは2023年の初代ROG ALLY、2024年のROG ALLY Xと製品を投入してきた。しかし、これまでのWindowsポータブル機には共通の問題があった。キーボード・マウス前提のWindowsを小さな画面とゲームパッドで操作する煩雑さだ。ゲームを起動するまでに何度もメニューをたどり、設定画面と格闘する。PCゲーム初心者にはハードルが高すぎた。

今回、ASUSの3世代目となるROG XBOX ALLYにMicrosoftが深く関与したのは、サブスクリプションサービス「Xbox Game Pass」の利用者拡大戦略がある。据え置き機やPCに次ぐ「第3のデバイス」として、いつでもどこでもGame Passにアクセスできる環境を構築したい。そのためには、操作性の問題を根本的に解決する必要があった。

Xboxブランドが変える操作体験

アメリカMicrosoftでXboxシニアプロダクトマネージャーリードを務めるドミニク・ゴードン氏は「ボトムアップでゼロからハードウェアとソフトウェアを考え直した」と5年に及ぶ共同開発を振り返る。

まず「Xbox フルスクリーンエクスペリエンス」により、電源投入後にXboxコンソール風UIが即座に起動する。ゲームに不要なWindowsプロセスを停止して約2GBのメモリを削減。専用Xboxボタンから画面録画やチャットにワンタッチでアクセスでき、長押しすれば起動中のアプリを瞬時に切り替えられる。



外部ストアとの統合について説明するMicrosoftのドミニク・ゴードン氏（筆者撮影）

さらにMicrosoftがこだわったのは外部ストアとの統合だ。「何千もあるストアのゲーム、Xboxコンソールで遊んでいるゲームもすぐにROG XBOX ALLYで保存して遊べる」（ゴードン氏）。Steam、Epic Games Store、GOG.comなど競合他社のゲームストアで購入したタイトルも、Xbox UIの中で一元管理できる。つまり、Steamで購入した『エルデンリング』も、Epic Gamesで無料配布された『GTA5』も、すべて同じ画面から起動できる。ゲームの起動自体は各ストアのランチャーを経由するが、ユーザーはXboxの画面だけ見ていればいい。

動作確認も進んでいる。「ハンドヘルドコンパティビリティプログラム」により、Xboxストア内で約1800タイトルに「ハンドヘルド最適化」または「ほぼ対応」のバッジを表示。PCゲーム全体の85％の動作を保証した。購入前にどのゲームが快適に動くかわかるようになった。

大作ゲーム用とカジュアル用、明確に分かれた2モデル

ASUSのガブリエル・メン氏（製品プロダクトマネジメントディレクター）は「ポータブルゲーム機にスペックを求めるユーザーと、カジュアルゲームをプレイしたいユーザーの2つの需要があることがわかった」と説明する。

上位のROG XBOX ALLY Xは最新AAAタイトル向け。AMD Ryzen AI Z2 Extremeプロセッサー、24GBメモリ、1TB SSD、80Whバッテリーを搭載し、約13.9時間の動画再生が可能だ。



ROG XBOX ALLY XはAAAタイトル（大作ゲーム）を快適に動かすための性能を備えている（筆者撮影）



ROG XBOX ALLYシリーズのコントローラーはXboxの形状に合わせた（筆者撮影）

下位のROG XBOX ALLYはインディーゲームやカジュアル層向け。AMD Ryzen Z2 Aプロセッサー、16GBメモリ、512GB SSDで、消費電力を6〜20Wに抑えた。処理能力は上位モデルの約半分だが、2Dゲームや設定調整により多くのゲームが快適に動作する。



下位モデルのROG XBOX ALLYはABXYボタンのカラーもXboxにあわせた配色となっている（筆者撮影）

日本AMD代表取締役副社長の関路子氏は「前世代機ROG ALLY Xの高性能モード時の性能が、新製品では省電力モードで実現できる」と世代間の進化を強調した。



モニターに接続すれば据え置き型ゲーミングPCのようにプレイできる（筆者撮影）

日本市場での勝算

10月16日発売の価格が発表された。販売価格は、下位モデルのROG XBOX ALLYは8万9800円（税込）、上位モデルのROG XBOX ALLY Xは13万9800円（税込）となる。

6月5日に発売されたNintendo Switch 2（4万9980円）と比較すると、下位モデルで約1.8倍、上位モデルで約2.8倍の価格差がある。前世代機のROG ALLY X（実売約13万円）とほぼ同価格帯に収まった。



ASUSとMicrosoftの共作ゲーム機はSwitch 2に立ち向かえるか（筆者撮影）

この価格差をどう正当化するか。PCゲームならではの自由度がカギとなる。Nintendo Switchでは配信されないタイトル、表現規制を受けやすい大人向けゲーム、ユーザー作成の改造データ（MOD）対応ゲーム、Steamでしか入手できないインディーゲームがすべて動作する。Windows 11搭載のため、ゲーム以外の作業も可能だ。

ASUS JAPANのDavid Chu氏は「ROG ALLYシリーズは日本市場でのWindows搭載ハンドヘルドPCでナンバーワンの地位を獲得した」と実績を示した。ただしこれはまだニッチな市場での話だ。「日本というハンドヘルドの聖地でこうしたデバイスを出せるのがうれしい」（ゴードン氏）。

MicrosoftがXboxブランドを掲げて本格参入したことで、高価格ポータブルゲーミングPC市場が「PCの小型版」から「新しいゲーム体験デバイス」へと転換する可能性がある。その成否は10月16日の発売後に明らかになる。

関連記事：なぜ､いま｢ポータブルゲーミングPC｣が注目されるのか

（石井 徹 ： モバイル・ITライター）