川崎の限定ユニに脚光

J1の川崎フロンターレは7月4日に8月の2試合、9月の1試合で着用した限定ユニフォームを発表したが、ユニフォーム研究家の「ともさん」は「いろんなことやってくるなぁと感心してます」と言及している。

コンセプトはシーズンユニフォームに続いて「KAWASAKI BASED」とし、タイトなブラックをメインカラーとして配色。左胸にはシーズンユニフォームでも使用されている、 7本の座標コードのストライプを束ねて、1本のラインとして表現している。

胸スポンサーは富士通 ユーバンス（Fujitsu Uvance）。 富士通が2021年に発表した、持続可能な社会の実現を目指すためのグローバルソリューション事業ブランドだそうで、「レギュラーユニフォームで使用するブランドロゴとは違うものを採用する、これも限定ユニフォームならではの施策だと言える。かつて川崎フロンターレはホーム『FUJITSU』、アウェイは『ARROWS』ということもやっており、ホームとアウェイ別ブランドロゴも得意分野か？」と、違うロゴにしている点に注目している。

また「特設ページのフィルムカメラ風の画像がエモくて良いですね。2025シーズンの『KAWASAKI BASED』というデザインコンセプトは継続して限定ユニフォームを作るあたりも徹底されています。ほんと川崎フロンターレはいろんなことやってくるなぁと感心してます」と称賛している。（FOOTBALL ZONE編集部）