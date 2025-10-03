鎌田大地が9月度のリーグ月間最優秀選手にノミネート

イングランド1部クリスタル・パレスの日本代表MF鎌田大地が9月度のリーグ月間最優秀選手にノミネートされた。

ゴールもアシストも記録していないが、リーグで唯一無敗のチームを支える選手として高い評価を受けているようだ。

昨季FAカップを制したクリスタル・パレスは開幕前のコミュニティー・シールドで昨季リーグ王者のリバプールにPK戦で勝利。最高の形でシーズンをスタートさせた。プレミアリーグは開幕2試合連続ドローだったが、第6節でリバプールに再び勝利をするなどここまで3勝3分と無敗を維持。勝ち点「12」でリバプール、アーセナルに次ぐ3位につけている。

そんな好調のチームの中で、鎌田は9月のプレミアリーグは3試合全てに先発フル出場。ゴールもアシストも記録していないながら、プレミアリーグ9月度のプレーヤー・オブ・ザ・マンスの候補に名を連ねた。リーグ公式サイトでは「今季プレミアリーグで唯一無敗を続けるクリスタル・パレスのスターの一人。もともとはストライカーのジャン=フィリップ・マテタの背後で起用されていたが、より深い位置での役割に適応し、優れたプレーを見せている。サンダーランド、ウェストハム、リバプールとの試合で合わせて、チャンスクリエイト5回、デュエル勝利17回を記録した」と攻守に渡る貢献が特筆されていた。

鎌田の他にはFWアーリング・ブラウト・ハーランド（マンチェスター・シティ）、FWヤンクバ・ミンテ（ブライトン、）、GKロビン・ローフス（サンダーランド）、MFグラニト・ジャカ（サンダーランド）、MFマルティン・スビメンディ（アーセナル）がノミネートされている。

SNSでは鎌田のノミネートについて「このメンバーで鎌田えらばれたらやばい」「日本人として誇らしい」「GA0でここまで評価されるのは普通にすげぇ」「数字に残ってないのにここに入るっていい意味でエグイな」「このメンバーの中にいること自体すごい」「プレミアのこんなノミネートに日本人も出てくる様になったのか」「凄すぎ！」「これは熱い」「これすごくね」といった声が寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）