ホワイトクリームが織りなす食感と味わいのハーモニー！ブルボン「エリーゼＷホワイト」

株式会社ブルボンから、“ホワイトづくし”の新作「エリーゼＷホワイト」が登場！

中にも外にもホワイトクリームを使用したウエハースが、2025年10月7日(火)より全国で発売されます。

ブルボン「エリーゼＷホワイト」

価格：オープンプライス

発売日：2025年10月7日(火)

販売店舗：全国の量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

内容量：10本

「エリーゼＷホワイト」は、サクッと軽い歯ざわりのウエハースでホワイトクリームを包み、さらに表面もホワイトクリームでコーティングしたお菓子です。

中と外、2種のホワイトクリームによる“ホワイトづくし”のエリーゼに仕上げられています。

ミルク感豊かなまろやかなおいしさ

ミルク感豊かな味わいが、くちどけの良いウエハースと一体となった、まろやかなおいしさが楽しめます。

サクッとしたウエハースと、なめらかなホワイトクリームが織りなす食感と味わいのハーモニーが魅力です。

ホワイトチョコレートやミルク系のスイーツが好きな方にはたまらない一品。

ティータイムのお供や、ちょっとした休憩時間のおやつにぴったりです。

ブルボンから発売される「エリーゼＷホワイト」の紹介でした！

