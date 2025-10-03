佐久間宣行、令和ロマンくるまに「本当はテレビでやりたいこともうないでしょ」 白熱の議論が展開
お笑い芸人の永野、令和ロマン・高比良くるま、テレビ朝日の三谷紬アナウンサーがMCを務める同局系『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。きょう3日午後11時15分からは1時間スペシャルを放送する。ゲストにはテレビプロデューサーの佐久間宣行と、アーティストのあのが登場する。
【写真】異色メンバーで強烈な本音トークが展開
佐久間は冒頭から「この番組（に出るのは）一回でよくないですか？」とぼやくが、前回の1時間SPがくるま不在だったために再招集された形で、永野から「始まってないですよ！今回が本当のSP！」と返される。
くるまがNetflixやYouTubeでも多くのコンテンツをバズらせる佐久間へ「バラエティの国際競争から降りないでください」と切り込み、芸人が海外でも輝ける可能性のある“佐久間ルート”についての持論を述べる。これには佐久間も「くるまの言っていることが正しい」と真顔に。永野が「普通の幸せに行くなってことだよね」と追い打ちをかけた、芸人たちの願う佐久間のこれからの生き方に迫る。
そんな佐久間はくるまに「本当はテレビでやりたいこともうないでしょ」と問う。永野が「なにコレ？ 芯の突き合い！」とのけ反った、佐久間vsくるまの白熱の議論が展開される。さらには、佐久間がプロデューサーを務める番組出演時の、若きくるまのエピソードから発展し、くるまが自粛中にたどり着いたという“補完”の定義を大いに語る。
収録後は「『佐久間さんがバラエティに出るときってこうだろ？』って思ってるそこのあなたにこそ見てほしい」（永野）、「ちょっといつもよりは切り込んだぞ！」（くるま）、「今回、佐久間さんの人間性みたいなところがチラッと見えた気がしてうれしかった」（三谷）と満足気に語った3人だったが、本番中の佐久間からは「永野とあのちゃんのことはさらに好きになったけど、くるまのことは怖くなった」と意味深なコメントを残した。
一方、永野とあのは「似ている」と公言し合う関係。あのは「未来の自分に会うために来た」と独特の意気込みを示すが、永野から「あのちゃん、テレビに弱み握られてる？」と切り込まれる。テレビに多く出演する今の状況について、あのはデビュー当初の悔しさをバネにした“反骨精神”を明かし、スタジオを驚かせた。また「ライブが好き」と未来の姿を語りつつ「常に“不自由”を求めている」と本音を吐露。永野が「だからボク（と一緒）なんですよ！」と喜ぶが、あのからまさかの一言が飛び出し、くるまが「収録時間の半分ぐらい『一緒だよね』ってうれしそうに言ってた」と暴露するなど、爆笑の応酬となった。
収録を振り返り、永野は「編集でどこを切るんだろう？というぐらい盛り上がりました！」、くるまも「言えることと言えないことがいっぱいあるから悩みました」と語るほどの濃密トークとなった。
