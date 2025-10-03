木梨憲武、“愛娘”と再会 満開の桜の下で自撮り2ショットに「椎名親子尊い」「大好きな2人」
お笑いコンビ・とんねるずの木梨憲武（63）が2日、自身のインスタグラムを更新。2024年に放送された人気ドラマ『春になったら』（関西テレビ・フジテレビ系）で親子として共演し反響を呼んだ俳優・奈緒（30）とWOWOWの連続ドラマW-30『塀の中の美容室』での再共演を報告し、“親子”2ショットや共演者らとの集合写真などを公開した。
【写真】「椎名親子尊い」「大好きな2人」満開の桜の下で自撮り2ショットの木梨憲武＆奈緒
木梨は「全日本ドラマ協会選手権推薦作品！いよいよ放送。ドラマ、春になったら監督、松本ちゃん！流れで、がらまして頂きました！全日本WOWOWドラマ最優秀賞、決勝、塀の中の美容室、明日10月3日 23時！私の役は親でわなく、普通のおじさん！です。おじさん光石研も出演！奈緒ちゃんドラマスペシャル、ごゆっくりご覧くださいませ〜!!出番が多くて、まいりました作品す！」（原文ママ）と、今回は親子役ではないことを報告しつつドラマを紹介した。
この投稿にファンからは「またあの素敵なメンバーが見れますね 楽しみです」「普通のおじさん楽しみにしてます」「なおちゃんとお父さんの写真また見れて嬉しいです」「素敵なお写真ありがとうございます〜」「椎名親子尊い」「大好きな2人。こうやって並んでいる姿を見ると、あの素敵なドラマを思い出します」「春になったらの続編、まだ見たいな」などの声が寄せられている。
