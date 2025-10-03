いま、アメリカで「言論の自由」をめぐる大騒動が起きている。9月10日（現地時間）に暗殺された米保守派のインフルエンサー、チャーリー・カーク氏について、人気の深夜トークショー司会者、ジミー・キンメル氏が事件についてのコメントを発したところ、いきなり番組が「無期限停止」とされたのだ。

【画像】大胆ドレス&ブロンドヘアが美しい妻と笑顔を見せる、米人気司会者のジミー・キンメル氏。「ディズニーをボイコットせよ」晴天の下、ディズニースタジオの前で抗議する人々の姿も…

この背景にあるトランプ大統領が進める言論統制、ディズニーを含む巨大放送ビジネスの策略とは。番組はどうなったのか？ ニューヨーク在住ライター・堂本かおる氏が寄稿した。



9月20日、ホワイトハウス前で報道陣の取材に応じるトランプ大統領。「ジミー・キンメルはひどい」などと語った ©EPA=時事

若手右派インフルエンサーの銃撃事件をめぐって

若手右派の論客として知られたチャーリー・カークは、ユタ州の大学キャンパスでの講演中にビルの屋上から狙撃され、亡くなった。カークは大学生をターゲットとした保守派団体を率い、トランプへの若者の集票に大きな役割を果たしていた。22歳の容疑者は逮捕されたものの、動機はいまだに明らかにされていない。

いずれにせよ狙撃の瞬間のショッキングな動画が出回ったことも相まって、著名人から一般人に至るまでがカークについてのコメントを発した。生前のカークの意見は人種問題から銃規制に至るまで保守を通り越して極右的であったことから、コメントの多くはカークに対して批判的なものだった。それが理由となり、全米で150人近いジャーナリスト、教職員、店員、学生などが解雇／停職、退学となった。

トランプや保守派の怒りを買った番組での発言

ジミー・キンメルは暗殺の翌週、9月15日に自身の番組『ジミー・キンメル・ライヴ！』の冒頭で「MAGA集団はチャーリー・カークを殺害したこの若者を、自分たちの仲間ではないと必死に描写しようとし、そこから政治的な得点を得ようとあらゆる手段を講じた」と発言。カーク個人への批判や中傷ではなかったが、トランプを含む保守派の怒りを買った。

キンメルの番組を放映しているネットワーク局ABCは、17日にキンメルの番組を「無期限停止」、つまり事実上のキンメル追放とした。すると一般視聴者やメディア関係者からABCだけでなく、ABCの親会社であるディズニーに対しても、米国憲法修正第1条で保障された「言論の自由」に反するとして批判が噴出した。

キンメルの追放には右派によるメディア右傾化の目論見と、放送ビジネスが複雑に絡んだ背景があった。アメリカには2000近いローカルTV局があり、3大ネットワークと呼ばれるABC、CBS、NBCはそれぞれ200〜250局の提携地方局を持っている。こうしたローカル局の多くはネクスター、テグナ、シンクレアといった複数の企業がそれぞれに所有している。

キンメルの番組停止を押し進めたのはABCではなく、ABCのローカル局を多く所有するネクスターであったと伝えられている。ネクスターは自社の規模拡大のためにテグナを買収する契約を締結済みだったが、最終的にはFCC（連邦通信委員会）の承認が必要となる。現在、FCCのトップはトランプ大統領によって任命されたブレンダン・カー委員長だ。

「まるでマフィアのボスのようだ」「脅迫だ」

ABCによるキンメルの番組停止が発表されるわずか数時間前にカーは保守派インフルエンサーのポッドキャストに出演し、「ABCは安易な方法を選ぶことも、困難な方法を選ぶこともできる」と発言。カーの発言はFCC自身が定めている「番組内容に対するFCCの権限は憲法修正第1条と通信法によって制限されている」に真っ向から反しており、「まるでマフィアのボスのようだ」「脅迫だ」と批判された。

トランプ自身は自分を批判的に報じるテレビ局の「放送免許を取り消すべきかもしれない」、それは「FCC委員長のブレンダン・カーに委ねられる」と発言している。つまりトランプはテレビ番組の内容をコントロールしたいがために、ネットワーク局にはカーを使ってプレッシャーをかけ、地方局は保守的な企業の傘下にまとめようとしているのだ。

実際のところ、地方局の保守化はすでに始まっている。ネクスターと並ぶ大手のシンクレアは、トランプ政権第1期の2018年に同社が所有する全米の200近いローカル局に同一の原稿を送り、ニュースキャスターに読ませる「強制読み上げ」を行なっている。

読み上げの文言は「ソーシャルメディアでは偏った虚偽のニュースの共有があまりにも一般的になっている」「これは私たちの民主主義にとって極めて危険だ」と、トランプが当時から頻繁に繰り返していた「フェイクニュース」に関するもので、まさに大規模なプロパガンダだった。

政治や時事問題をジョークにして批判する「トークショー文化」

キンメルの番組停止に大きな危機感を持ったのは、まずはキンメルと同様のトークショーのホストたちだった。アメリカにはコメディアンが深夜のトークショーでその日の政治や時事問題を軽妙かつ鋭いジョークにして笑い、批判する文化がある。視聴者はこの手法によって一見難しい政治問題にも関心を持てるため、非常に社会的意義のある番組形態といえるだろう。

3大ネットワーク局はそれぞれ平日毎夜にトークショーを持っており、ジミー・キンメル（ABC）、ジミー・ファロン（NBC）、スティーヴン・コルベア（CBS）の3人が同じ時間帯でしのぎを削っている。さらに超深夜帯のセス・マイヤーズ（NBC）、ケーブル局でもジョン・スチュワート（Comedy Central）、ジョン・オリヴァー（HBO）が人気を博している。彼らはすぐさまキンメルへの連帯を表し、事態をジョークにして披露した。

中でもスティーヴン・コルベアは、自身もトランプによるメディアへの抑圧を番組で批判したために、来年5月に契約が終了したのちは番組自体が抹消されることとなっている。トランプは昨年の大統領選中にCBS『60ミニッツ』が行なったカマラ・ハリス大統領候補へのインタビューがハリスに有利になるよう編集されていたとして、CBSとその親会社であるパラマウントに200億ドルを求める訴訟を起こし、1600万ドルで和解した。

コルベアはこの訴訟を「巨額の賄賂」と言い、その直後にCBSはコルベアの番組を来年5月まで、ただし理由は局の財政問題であると発表。これを受けてトランプは「コルベアが解雇されたのは最高だ。奴の才能は奴の（低い）視聴率の数値にも及ばない」とポスト。これを見たコルベアは生番組で「くたばりやがれ」（Go f- yourself.）と応酬した。

ディズニーへの抗議、ハリウッドスターらの署名活動も

キンメル追放に怒った一般視聴者も#BoycottDisney （ディズニーをボイコットせよ）のハッシュタグを作り、配信サービスのディズニー+、傘下のHuluの解約だけでなく、今冬公開予定の『ズートピア2』や『アバター3』もボイコットするとした。この事態を受け、同社の時価総額は一夜にして38億7000万ドル下落したと報じられた（ディズニーはこれを否定）。

追い討ちをかけるように、約400人のハリウッド・スターや関係者がキンメルの番組停止に抗議する公開書簡に署名。政治問題が重要なネタであるコメディアンたちと、ロバート・デ・ニーロ、メリル・ストリープ、ジェーン・フォンダ、ショーン・ペン、ロージー・オドネルなど政治的な発言で知られる俳優たちを筆頭に、トム・ハンクス、ジェニファー・アニストン、ジェイミー・リー・カーティス、サラ・ジェシカ・パーカーなど錚々たるセレブが名を連ねた。

ディズニーの子会社であるマーベル社の作品のレギュラー出演俳優であるマーク・ラファロ、テッサ・トンプソン、ナタリー・ポートマンも署名している。

右派、保守派からもキンメル追放への反対意見が上がるという意外な展開もあった。元フォックスニュースのキャスターであるタッカー・カールソン、民主党／リベラルに強硬な姿勢を示すテキサス州選出の上院議員テッド・クルーズ、右派インフルエンサーのベン・シャピロが声を上げた。

キンメルの発言を批判し、かつトランプへの直接非難を避けつつも、「キンメル追放を容認するとFCCからメディアへの干渉が強まり、やがてヘイトスピーチ法が作られ、つまりは右派の発言も規制される事態になる」などと警告した。

キンメルは1週間で番組に復帰し…

ディズニーは抗議の規模の大きさに折れたのか、キンメルは「無期限停止」から1週間後の9月23日、番組に復帰した。当初、ネクスター、シンクレアの2社は所有するローカル局での放映を行わなかったが、26日より全局での放映再開とした。

これには24日に放映されたアニメ『サウスパーク』最新エピソードの影響もあったと思われる。同番組は4人の小学生男子を主人公としながらも、実際の出来事に基づいた強烈な社会風刺で世相を斬る大人向けの番組。特に現在放映中の第27シーズンではトランプ大統領とその政権の揶揄にフォーカスしており、ほぼ毎回、トランプのキャラクターは全裸姿で登場する。

その『サウスパーク』は第5話にゲスト・キャラクターとしてFCC委員長のブレンダン・カーを登場させた。トランプの自己中心的な企みの巻き添えとなって満身創痍となったカーは口も動かせず、従って話すことができず、医師に「言論の自由を失うかもしれない」と告げられてしまうというストーリーだ。

「この番組を放送できる国に住んでいることが重要」

9月23日のカムバック初日、ジミー・キンメルはいつものようにジョークを織り交ぜながらも自分を支持してくれた多くの人々に感謝し、途中、感極まって声を詰まらせた。トランプが他のトークショーもキャンセルさせたいとポストしたことについては、高額なギャラを得ている番組ホストだけでなく、番組スタッフとして働く何百人もの人々の生活を脅かすことになるのだと批判した。そして、こう語った。

「この番組は重要ではないのです。重要なのは、私たちがこのような番組を放送できる国に住んでいることなのです」

この日の『ジミー・キンメル・ライヴ！』はネクスターとシンクレアによって系列局の20％でしかオンエアされなかったにも関わらず、通常の4倍に相当する620万人の視聴者を得たのだった。（文中敬称略）

（堂本 かおる）