「おまえ、よくも俺の兄貴にチクりやがったな」「それの何が悪いんだよ。いじめをしているおまえらが悪いんだろ」

いじめを告発された少年と、それを告発した少年。両者の論争はSNSだけでなく、現実世界にまで影響を及ぼす。最終的に告発した側の13歳少年が殺害された理由とは？ そして、この事件がイギリス全土に招いた大きな影響とは？

母と息子の「最後の会話」

年が明けた2021年1月3日15時半ごろ、オリーは外出の準備を始める。どこか浮き浮きとした様子に母アマンダはすぐに察した。デートに違いない。さりげなく尋ねると、息子は照れくさそうに「友達と約束しているんだ」と笑い、家を出た。実際、彼はこの日、オリビア（仮名。同14歳）という少女と会う約束をしており、気分は上々だった。

ところが、それから30分もしないうちに、オリーの友人の少年が家に飛び込んできて衝撃的な事実を告げる。自宅近くの野原「バグズ・ボトム」でオリーが刺されたというのだ。母アマンダと父スチュアートが友人少年の案内で現場に駆けつけると、彼の言葉どおり雑草の中で血だらけの息子が倒れている。母は泣き叫び、父は警察・消防に通報。次第に人だかりが出来て、そこに偶然犬の散歩中だった非番の看護師が応急処置を施す。ほどなく救急隊が到着したものの、オリーは病院へ搬送される救急車の中で息を引き取ってしまう。いったい彼の身に何があったのか。

少年を殺した犯人は…

事件から3日後の同年1月6日、トーマス・グリフィス（同13歳）、イルファン・フセイン（同14歳）がオリー殺害容疑で逮捕される。2人は犯行を素直に自供し、事件に至る経緯を次のとおり語った。

2020年12月、いじめ動画の件を家族に知らされ注意を受けたトーマスとイルファンはオリーに激しい憎悪を抱く。そして3人はスナップチャットで互いに罵り合う。

「おまえ、よくも俺の兄貴にチクりやがったな」「それの何が悪いんだよ。いじめをしているおまえらが悪いんだろ」。こうしたやり取りはSNS上のスレッドに残っており、誰もが閲覧可能だった。

いくら責め立てても毅然とした態度を崩さないオリーに、加害少年2人の怒りはさらにエスカレートし殺害計画を立てるまでに至る。彼らが最初に取った行動は見ず知らずのオリーをおびき寄せるため、同じ年頃の可愛い少女を探すことだった。そこでスナップチャットに「オリー・スティーブンスって中学生、知っている人いる？」と投稿。これに反応してきた中の1人がオリーとも顔見知りのオリビアだった。

2人は詳しい経緯を彼女に打ち明け依頼する。復讐に協力してくれないか？ 殺害するつもりでいることも全て話し、当然、彼女は拒否するだろうと思われた。

しかし、オリビアの返事は意外にもイエス。オリーに恨みはないが、「なんか面白そう」という単なる興味本位だった。以降、3人はオンラインで詳しい計画を練る。何百回ものやり取りが音声メモに残されていることにもお構いなしだった。

ナイフで少年をグサグサと…

事件当日、知り合いであるオリビアの「話があるから会いたい」という誘いにオリーは疑うこともなく、待ち合わせ場所のバグズ・ボトムに足を運ぶ。話って何？ 先に待っていた彼女に聞いたところ、オリビアは「ここだと人が通るから、もっと奥で話すわ」と、通りから死角となる雑草の中に誘い込む。そこに突然、トーマスとイルファンが姿を現す。

オリーは一瞬、彼らが誰なのかわからなかったが、ほどなく数週間前に見た動画で少年に暴行を働いていた2人だと気づき、同時に全てを察する。が、時すでに遅し。2人は躊躇いなくオリーに襲いかかりナイフで滅多刺しにして逃走する。

SNS上の履歴から犯人はすぐに特定され、トーマス、イルファンとともにオリビアも逮捕。5週間の審理を経て2021年7月26日、少年2人は殺人罪で有罪となり、トーマスは懲役最低12年、イルファンは13年の実刑判決が言い渡される。

興味本位で殺人に加担した「少女のその後」

またオリビアもオリーを現場に誘い込んだことによる過失致死と、自身のスマホから有罪を示すデータを削除したことによる司法妨害罪で有罪となり、少年院に5年間拘留される判決が下された。

SNS上でいじめを告発した未成年の男の子が、同じく未成年の男子に殺されるという理不尽。オリーの両親は、息子の死にソーシャルメディアが大きな役割を果たしたと主張、政府による厳しい規制を求める。

結果、イギリス政府は2022年3月、オンライン安全法案（通称OSB）を制定。ネット上にアップされている有害なコンテンツを通信事業者ではなく国の主導で監視していくことを決定し、違反した者には罰則・罰金を科すこととした。（2023年10月成立、2025年3月施行）。

（鉄人ノンフィクション編集部／Webオリジナル（外部転載））